Matthias Steeg übernimmt Leitung der Zurich-Exklusivpartner

Die Zurich Gruppe Deutschland stellt zum 1. Januar 2026 die Führung ihrer Ausschließlichkeitsorganisation neu auf. Matthias Steeg, 32, wird die Verantwortung für die Zurich Exklusivpartner übernehmen. Er folgt auf Kai Müller, 61, der die Organisation seit 2017 leitete und künftig weiterhin beratend und unterstützend für Zurich tätig sein wird.

Steeg ist seit 2012 im Unternehmen und war in verschiedenen vertriebsnahen Funktionen tätig. Er übernahm dabei auch mehrere Führungsrollen. Zuletzt verantwortete er als Bereichsleiter das Project, Process & Portfolio Management im Schaden- und Unfallgeschäft. Der gelernte Versicherungskaufmann verfügt zudem über einen Master of Science in Risk Management & Insurance der University of Limerick.