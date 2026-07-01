Betriebliche Krankenversicherung: mehr als „Nice-to-have“

Flexibel, qualitativ und mit minimalem Verwaltungsaufwand: so beschreiben Versicherer ihre betriebliche Krankenversicherung (bKV): „Die bKV der Barmenia Krankenversicherung ist darauf ausgerichtet, hochwertige Gesundheitsleistungen mit maximaler Flexibilität und wenig Umsetzungsaufwand für Arbeitgeber und Mitarbeitende zu kombinieren“, sagt Sarah Hoch, Leitung Key-Account-Management bKV und int. KV, BarmeniaGothaer. Gleiches sagen ALH, Allianz, AXA, DKV und LKH. Auf Gesundheitsfragen und Wartezeiten wird in der Regel verzichtet, Vorerkrankungen sind mitversichert. Auch Familienangehörige können mitversichert werden. Ebenso sind Facharztvermittlungen und Videosprechstunden Standard.

Die bKV-Lösungen der ALH Gruppe setzten bewusst auf einfache, flexible und im Alltag direkt erlebbare Leistungen. Besonders stark nachgefragt seien Budgettarife wie „FEELfree“ und „FEELfree:up“. Mitarbeiter könnten ihr Gesundheitsbudget individuell für verschiedenste Leistungen einsetzen. Wenn bei FEELfree:up das Gesundheitsbudget vollständig genutzt werde, steige es im Folgejahr automatisch an, der Arbeitgeberbeitrag bleibe konstant. Gleichzeitig habe man seit vielen Jahren stabile Beiträge. Das schaffe Vertrauen und Planungssicherheit.

„Für Arbeitgeber stehen (…) drei Dinge im Vordergrund: eine einfache Einführung ohne Verwaltungsaufwand, ein spürbarer Mehrwert für die Mitarbeitenden und eine nachhaltige Wirkung auf Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Genau darin liegt aus unserer Sicht die Stärke moderner bKV-Konzepte“, erläutert Sascha Marquardt, Leiter des Kompetenzcenters Firmenkunden der Hallesche Krankenversicherung.

Sascha Marquardt, Hallesche (Foto: Hallesche)

Stefan Gaedicke, Leiter bKV bei der LKH, sagt: „Unter dem Motto, „die bkV, die Gesundheit wirklich in die Unternehmen bringt“, bieten wir nicht nur einen klassischen Versicherungstarif, sondern ein echtes bKV-Konzept“. LKH TeamUpgrade Complete sei ein leistungsstarker Budgettarif mit fünf wählbaren Gesundheitsbudgets und sehr umfassenden Vorsorgeleistungen. Ergänzend sei es der LKH wichtig, Arbeitgeber bei ihren personellen Herausforderungen wie hohe Fehlzeiten, Fluktuation etc. aktiv mit der bKV zu unterstützen.

Kombinationen aus Budget und Bausteinen

Allianz, AXA, BarmeniaGothaer und DKV betonen ihre Kombi aus Budgettarifen und Bausteinen. „Mit einer Allianz bKV können Unternehmen genau das Gesundheitsangebot zusammenstellen, das zu ihrer Belegschaft und zu ihrem finanziellen Spielraum passt. Im Kern kombinieren wir zwei Welten: flexible Budgettarife und ergänzende Bausteine“, so Thomas Wiesemann, Vorstand für den Maklervertrieb der Allianz Privaten Krankenversicherung. Mit den Budgettarifen „MeineGesundheit“ stellten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein jährliches Budget für umfangreiche Gesundheitsleistungen zur Verfügung. Gleichzeitig könnten sie bei Leistungen, bei denen ein Budget erfahrungsgemäß schnell an Grenzen stoße, gezielt nachschärfen: z.B. mit „RundumZahn“, der bis zu 100 Prozent der Kosten im Zahnbereich außerhalb des Budgets absichere. So bleibe das Budget für andere wichtige Leistungen verfügbar. Gleichzeitig sei die bKV der Allianz einfach bedienbar, zum Beispiel über das Firmen Onlineportal. „Und bei Fragen aller Art stellen wir Firmenkunden und Vermittlern persönliche Ansprechpartner zur Seite. Diese begleiten auf Wunsch auch die Einführung einer bKV im Unternehmen und unterstützen zudem bei steuer- und arbeitsrechtlichen Fragen“, so Wiesemann.

Bei der Axa umfasse das Tarifangebot flexible Budgettarife, klassische Bausteintarife sowie Kostenerstattungstarife für einen Schutz auf Privatpatientenniveau. Budgettarife hätten sich im Markt klar etabliert: Mitarbeiter nutzten ein festes Gesundheitsbudget flexibel für die Leistungen, die in ihrer jeweiligen Lebenssituation wichtig seien. Gleichzeitig bleiben gezielte Bausteinlösungen gefragt. „Ein Alleinstellungsmerkmal ist unser Kostenerstattungstarif FlexMed Privat Premium, mit dem gesetzlich Versicherte über ihren Arbeitgeber Zugang zu Leistungen auf Privatpatientenniveau erhalten – mit voller Kostenerstattung für ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen sowie umfassenden Zahnleistungen“, betont Elisa Albers, Head of Corporate Employee Benefits bei Axa Deutschland.