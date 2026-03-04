Mehr Flexibilität: BMW Bank erhöht Altersgrenzen für GAP-Versicherungen

Die BMW Bank hat ihre GAP-Versicherungen Shortfall GAP und Kaufpreisschutz 20Plus angepasst. Ziel der Änderungen ist es, Finanzierungskunden mehr Flexibilität bei der Absicherung ihres Fahrzeugs zu ermöglichen und zugleich die Kostenstruktur einzelner Produkte zu verbessern.

Künftig gelten für beide Produkte höhere Altersgrenzen der Fahrzeuge. Bei Antragstellung darf das Fahrzeug nun bis zu zehn Jahre alt sein, zuvor lag die Grenze bei sieben Jahren. Zum Zeitpunkt des Vertragsendes kann das Fahrzeug ein Alter von bis zu zwölf Jahren erreichen. Bislang waren maximal zehn Jahre möglich. Damit erweitert die BMW Bank den Zugang zu ihren GAP-Versicherungen auch für ältere Fahrzeuge.

Schutz bei Totalschaden oder Diebstahl

Die Shortfall GAP deckt bei einem wirtschaftlichen Totalschaden oder bei Diebstahl die Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs und dem Ablösewert des Finanzierungsvertrags ab. Zusätzlich erstattet die Versicherung den Selbstbehalt aus der Kaskoversicherung bis zu einer Höhe von 1.000 Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen wird auch eine geleistete Anzahlung berücksichtigt. Dabei zieht der Versicherer die bis zum Schadenszeitpunkt bereits gezahlten Finanzierungsraten vom Anspruch ab.

Der Kaufpreisschutz 20Plus greift ebenfalls bei Totalschaden oder Diebstahl. In diesen Fällen zahlt die Versicherung 20 Prozent des ursprünglich gezahlten Kaufpreises aus. Der zusätzliche Betrag kann etwa für die Anzahlung eines neuen Fahrzeugs genutzt werden.

Deutlich niedrigere Prämie für Kaufpreisschutz

Parallel zu den erweiterten Altersgrenzen senkt die BMW Bank die Prämie für den Kaufpreisschutz 20Plus. Für alle Fahrzeuge reduziert sich der Beitrag um 20 Prozent, während der Leistungsumfang unverändert bleibt.

Die neuen Konditionen gelten nach Angaben der BMW Bank für Finanzierungsanträge seit dem 19. Februar 2026. Mit den Anpassungen reagiert die BMW Bank nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Lösungen im Bereich der Mobilitätsfinanzierung.