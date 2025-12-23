Melanie Eggert wird COO bei Von Poll Immobilien

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 beruft Von Poll Immobilien Melanie Eggert zum Chief Operating Officer und in die Geschäftsleitung. Eggert ist seit 16 Jahren Teil des europaweit tätigen Maklerunternehmens.

Ihre Laufbahn begann im Innendienst des damaligen Berliner Büros am Kurfürstendamm. In den folgenden Jahren übernahm sie verschiedene leitende Funktionen, unter anderem im Partnermanagement, als Referentin der Geschäftsführung sowie als Prokuristin. Zuletzt leitete sie die Zentrale von Von Poll Immobilien in Berlin.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Eggert die Weiterentwicklung zentraler Unternehmensprozesse sowie die Sicherstellung einheitlicher Qualitätsstandards. Zudem soll sie die Zusammenarbeit zwischen den Standorten, den selbständigen Geschäftsstellenleitern, dem Backoffice der Zentrale und der Geschäftsführung weiter verzahnen.