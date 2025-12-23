Newsletter
Melanie Eggert wird COO bei Von Poll Immobilien

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Melanie Eggert
Foto: Poll Immobilien
Melanie Eggert

Von Poll Immobilien erweitert seine Geschäftsleitung zum Jahresbeginn 2026. Melanie Eggert übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer und verantwortet künftig zentrale operative Prozesse.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 beruft Von Poll Immobilien Melanie Eggert zum Chief Operating Officer und in die Geschäftsleitung. Eggert ist seit 16 Jahren Teil des europaweit tätigen Maklerunternehmens.

Ihre Laufbahn begann im Innendienst des damaligen Berliner Büros am Kurfürstendamm. In den folgenden Jahren übernahm sie verschiedene leitende Funktionen, unter anderem im Partnermanagement, als Referentin der Geschäftsführung sowie als Prokuristin. Zuletzt leitete sie die Zentrale von Von Poll Immobilien in Berlin.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Eggert die Weiterentwicklung zentraler Unternehmensprozesse sowie die Sicherstellung einheitlicher Qualitätsstandards. Zudem soll sie die Zusammenarbeit zwischen den Standorten, den selbständigen Geschäftsstellenleitern, dem Backoffice der Zentrale und der Geschäftsführung weiter verzahnen.

