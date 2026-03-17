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Milliarden auf Konten: Sparkassen wollen Anleger stärker in Märkte lenken

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Sparbuch
Foto: Picture Alliance
Gewaltige Summen schlummern auf meist niedrig verzinsten Sparkonten.

Die Sparkassen wollen mehr Kunden für Wertpapiere gewinnen und setzen dabei auf ein neues digitales Angebot. Ziel ist es, privates Kapital stärker in Investitionen zu lenken.

Deutschlands Sparkassen wollen im Stil von Neo-Brokern mehr Kunden zu Wertpapieranlegern machen und so zugleich Gelder für Investitionen in Europa mobilisieren. „Das politische Interesse in Europa sollte sich stärker darauf richten, europäisches Kapital für europäische Investments zu gewinnen. Da wünschen wir uns mehr den Fokus auf ganz normale Privatanleger“, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, in Frankfurt.

„Wir regen an, gemeinsam neue Modelle für eine Mobilisierung privaten Kapitals für europäische Infrastrukturen zu entwickeln. Und dem mindestens genau so viel Aufmerksamkeit wie einer europäischen Kapitalmarktunion zu schenken“, sagte Reuter.

Tatsächlich schlummern gewaltige Summen auf meist niedrig verzinsten Tagesgeldkonten – auch bei den öffentlich-rechtlichen Sparkassen, die dafür nach Analysen von Vergleichsportalen wie Verivox im Schnitt sogar noch weitaus weniger Zinsen zahlen als überregionale Kreditinstitute.

Die – in aller Regel unverzinsten – Sichteinlagen bei den 339 Sparkassen erhöhten sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr um fast 48 Milliarden Euro auf 845,1 Milliarden Euro. „Gerade in unsicheren Zeiten will man liquide bleiben. Faktisch verliert man damit aber Geld“, sagte Reuter. Reuter betonte: „Die Kunden sind weder träge noch dumm, sie sind einfach vorsichtig.“

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Zwar investierten die Privatkunden der Sparkassen der Jahresbilanz zufolge auch stärker in Wertpapiere wie Fonds und ETFs: Der Nettoabsatz, also Käufe minus Verkäufe, lag mit 18,4 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahresergebnis. Vor allem mit Blick auf das Rekordjahr 2023 sei aber noch Luft nach oben, sagte Reuter.

Mit „S-Neo“ ermöglichen die Sparkassen ab Mitte des Jahres den Handel von mehr als 21.000 Wertpapieren direkt in der App. Zunächst soll das digitale Wertpapierangebot den 19,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzern der Sparkassen-App zur Verfügung stehen, ab Ende 2026 oder Anfang nächsten Jahres soll es auch für Menschen geöffnet werden, die bislang noch keine Sparkassenkunden sind.

„Die Preisentscheidung liegt bei den Instituten selbst. Ich habe aber die Erwartung, dass S-Neo in der Angebotsbreite und bei den Preisen absolut wettbewerbsfähig zu anderen Neo-Brokern sein wird“, sagte Reuter. „Wir glauben sogar, dass wir im Gesamtpaket besser sein werden als jeder heutige Neo-Broker.“

Bilanziert wird im nächsten Jahr. Für 2025 ergab sich für die Sparkassen nach vorläufigen Zahlen ein Vorsteuergewinn von 7,9 (2024: 7,4) Milliarden Euro. Unter dem Strich stehen unverändert 2,8 Milliarden Euro Überschuss. (dpa-AFX)

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