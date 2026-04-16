Studie zur Frühstart-Rente: Die Wucht des Zinseszins

Die Bundesregierung plant mit der sogenannten Frühstart-Rente einen grundlegenden Umbau der privaten Altersvorsorge. Künftig sollen alle schulpflichtigen Kinder automatisch in ein kapitalmarktbasiertes System einbezogen werden. Ziel ist es, frühzeitig Vermögen aufzubauen und die Abhängigkeit vom umlagefinanzierten Rentensystem zu reduzieren.

Die zugrunde liegende Analyse stammt von den Deutsche-Bank-Analysten Ursula Walther, Jan Schildbach und Waayu Bedasso. Sie bewerten das Vorhaben als strukturellen Wendepunkt in der deutschen Rentenpolitik. Jahrzehntelang habe sich das System nahezu ausschließlich auf den Generationenvertrag gestützt. Angesichts des demografischen Wandels stoße dieses Modell jedoch zunehmend an Grenzen.

Kern des Konzepts ist ein staatlicher Zuschuss von zehn Euro monatlich für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren. Dieses Geld soll direkt in ein Depot fließen, das überwiegend in kapitalmarktorientierte Anlagen investiert. Anders als bei klassischen Vorsorgemodellen mit festen Garantien steht hier die langfristige Rendite im Fokus. Die Kapitalerträge bleiben bis zum Renteneintritt steuerfrei, gleichzeitig ist das angesparte Vermögen grundsätzlich bis zum 67. Lebensjahr gebunden.

Früher Einstieg mit großer Hebelwirkung

Nach Einschätzung der Autoren entfaltet insbesondere der frühe Start eine erhebliche Wirkung. Schon kleine Beträge können über einen langen Zeitraum durch den Zinseszinseffekt deutlich anwachsen. Modellrechnungen zeigen, dass allein die staatliche Förderung über zwölf Jahre hinweg bis zum Renteneintritt ein Vermögen von rund 33.500 Euro ergeben kann.

Deutlich größer fällt der Effekt aus, wenn zusätzliche Einzahlungen erfolgen. Wird der staatliche Beitrag durch monatlich 20 Euro aus privaten Mitteln ergänzt, kann das angesparte Kapital bis zum Alter von 67 Jahren auf über 100.000 Euro steigen. Der Unterschied verdeutlicht, wie stark sich selbst moderate Zusatzbeiträge über Jahrzehnte auswirken.

Noch ausgeprägter ist der Effekt bei einer durchgehenden Sparbiografie. In einem Szenario, in dem das Frühstart-Depot nahtlos in ein Altersvorsorgedepot übergeht und kontinuierlich weiter bespart wird, kann sich laut Analyse ein Vermögen von mehr als 500.000 Euro aufbauen. Die kumulierten Einzahlungen liegen dabei deutlich niedriger. Der Großteil des Endvermögens entsteht durch Kapitalerträge – ein Effekt, der sich erst über lange Zeiträume vollständig entfaltet.

Baustein für eine neue Aktienkultur

Über die individuelle Vorsorge hinaus sehen die Autoren auch volkswirtschaftliche Auswirkungen. In Deutschland investieren private Haushalte bislang vergleichsweise zurückhaltend in Aktien. Ein großer Teil des Vermögens liegt in niedrig verzinsten Einlagen oder klassischen Versicherungsprodukten.

Die Frühstart-Rente könnte hier als Katalysator wirken. Indem für jedes Kind automatisch ein Wertpapierdepot eingerichtet wird, sinken die Einstiegshürden für breite Bevölkerungsschichten. Langfristig könnte dies zu einer stärkeren Beteiligung am Kapitalmarkt führen und die Aktienkultur in Deutschland fördern.

Zugleich hat das Modell einen pädagogischen Effekt, so die Studienautoren. Durch den frühen Kontakt mit Kapitalmarktanlagen können jüngere Generationen lernen, mit Schwankungen umzugehen und langfristige Anlagehorizonte zu verstehen. Erfahrungen mit temporären Kursrückgängen werden so Teil eines Lernprozesses und nicht ausschließlich als Risiko wahrgenommen.

Umsetzung und offene Punkte

Trotz der klaren Zielrichtung sind wesentliche Details der Reform noch offen. Dazu zählen die konkrete Ausgestaltung der Anlageprodukte, mögliche Kostenstrukturen sowie die Frage, wie eine automatische Auffanglösung für Kinder ohne eigenes Depot organisiert wird.

Geplant ist, dass die Reform Anfang 2027 in Kraft tritt, wobei Beiträge rückwirkend ab 2026 geleistet werden sollen. Die erste Kohorte, die vollständig von der Förderung profitieren dürfte, ist der Jahrgang 2020. Eltern haben die Möglichkeit, eigene Beiträge zu leisten und so den staatlichen Zuschuss aufzustocken.

Auch die langfristige Finanzierung bleibt ein Thema. Während das bestehende Rentensystem jährlich mit mehr als 120 Milliarden Euro gestützt wird, ist für die Frühstart-Rente zunächst ein deutlich geringeres Budget vorgesehen. Die Einführung erfolgt daher schrittweise, was den langfristigen Effekt verzögern könnte.

Einordnung im Gesamtsystem der Altersvorsorge

Die Frühstart-Rente ist nicht als alleinige Lösung für die Herausforderungen der Altersvorsorge gedacht. Vielmehr verstehen die Autoren sie als Teil eines umfassenderen Reformansatzes. In Kombination mit weiteren Maßnahmen wie dem geplanten Altersvorsorgedepot kann sie jedoch eine neue Grundlage für den Vermögensaufbau schaffen.

Der Ansatz markiert eine Verschiebung weg von garantiebasierten Produkten hin zu renditeorientierten Anlagen. Damit orientiert sich Deutschland stärker an internationalen Modellen, in denen kapitalgedeckte Elemente eine größere Rolle spielen.

Für die langfristige Wirkung wird entscheidend sein, wie konsequent das System umgesetzt und weiterentwickelt wird. Neben finanziellen Aspekten dürfte dabei auch die Akzeptanz in der Bevölkerung eine zentrale Rolle spielen.