Mit Vollgas ins Tiergeschäft: Huk-Coburg startet im Tierversicherungsmarkt

Tierversicherungen sind ein Wachstumsmarkt. Nach der Debebka reagiert nun auch die Huk-Coburg auf den Trend zu mehr Absicherung und bringt zum 1. Oktober eine Tierkrankenversicherung an den Start. Welche Tarife der Versicherer anbietet.

Tierversicherungen sind ein Wachstumsmarkt. Nun erweitert die Huk-Coburg ihr Produktportfolio um eine Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen. Ab dem 1. Oktober können Kundinnen und Kunden zwischen verschiedenen Tarifvarianten wählen und den Versicherungsschutz an den individuellen Bedarf anpassen.

Für einen Golden Retriever, einen der beliebtesten Hunde in Deutschland, liegt die Monatsprämie für einen Vollversicherungsschutz bei weniger als 100 Euro. Damit zählt der Versicherer nach eigenen Angaben zu den kostengünstigen Anbietern im Markt.

Rund 16 Millionen Katzen und elf Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Für viele Menschen sind sie längst mehr als Haustiere, sondern gehören zur Familie. Notwendige Behandlungen oder Operationen können dabei erhebliche Kosten verursachen. Seit der Neufassung der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte im Jahr 2022 sind die Behandlungskosten zusätzlich gestiegen. Wie teuer ein Eingriff ausfallen kann, zeigt ein typischer Fall: Eine Kreuzbandoperation bei einem Hund kann bis zu 3.000 Euro kosten.

„Für viele Menschen gehören Hund oder Katze zur Familie. Wenn das Tier krank wird, sollte die bestmögliche Behandlung im Mittelpunkt stehen – und nicht die Sorge vor hohen Tierarztkosten“, sagt Gerhard Meyer, zuständig für die Produktentwicklung. „Mit unserer neuen Tierkrankenversicherung erweitern wir daher unser Angebot um einen Schutz, der für viele Kundinnen und Kunden aus ihrer Liebe zum Tier eine große Bedeutung hat. Zudem öffnen wir uns als Deutschlands führender Privatkundenversicherer einem stark wachsenden Markt der Haustierbesitzer“, so Meyer weiter.

Insgesamt leben rund 33 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel in Deutschland. In 43 Prozent aller Haushalte gibt es mindestens ein Heimtier.

Versicherungsschutz nach individuellem Bedarf

Die Huk-Coburg setzt bei der neuen Tierkrankenversicherung auf unterschiedliche Leistungsstufen. Kundinnen und Kunden können je nach persönlichem Bedarf zwischen Tarifvarianten wählen, die vom Schutz für Operationen bis zu einem umfassenderen Krankenversicherungsschutz reichen.

Alle Tarife übernehmen Tierarztkosten bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte. Auch eine Notdienstpauschale ist eingeschlossen. Insbesondere bei unerwarteten und kostenintensiven Behandlungen soll die Versicherung so das finanzielle Risiko für Tierhalter begrenzen.

Der Abschluss der Tierkrankenversicherung ist digital möglich, ebenso die Einreichung von Rechnungen. Kundinnen und Kunden können den Versicherungsschutz damit online abschließen und ihre Unterlagen digital übermitteln. Das Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden der Huk-Coburg, von Huk24 und der ebenfalls zum Konzern gehörenden VRK.