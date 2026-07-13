Spannende Chancen

Aber zum Glück hatten wir vor Jahren eine Tier-OP-Versicherung abgeschlossen, die den Großteil erstattete. Haustiere sind längst Familienmitglieder. Doch wie reagiert man, wenn plötzlich eine vierstellige Behandlungsrechnung droht?

Die neue Gebührenordnung für Tierärzte aus dem Jahr 2022 hat vieles verändert. Was früher schon nicht günstig war, ist heute richtig teuer. Dass die meisten Tierhalter solche Summen nicht einkalkulieren, belegt eine aktuelle Allianz-Studie, die 27 wissenschaftliche Quellen ausgewertet hat: Fast 80 Prozent der Haustierbesitzer unterschätzen, was ein Tierleben an Behandlungskosten verursacht.

Und genau deshalb ist Beratung und Information mehr als ein Geschäft. In Deutschland leben rund 15,7 Millionen Katzen und zehn Millionen Hunde – und die meisten ihrer Besitzer sind schlicht nicht ausreichend abgesichert. Wer als Vermittler dieses Gespräch führt, landet mitten im Alltagsleben seiner Kunden. Und bekommt ganz nebenbei eine spannende Chance.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Uelzener Versicherungen. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.