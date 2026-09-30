Bitcoin ohne Dollar-Risiko: HANetf startet währungsgesicherte Krypto-ETCs

HANetf legt zwei Bitcoin-ETCs mit Absicherung gegen Schwankungen des US-Dollar auf. Die Produkte richten sich an Anleger aus dem Euro- und Pfundraum. Damit hält ein bewährtes Konzept aus dem ETF-Markt Einzug in den Kryptobereich.

HANetf hat zwei nach eigenen Angaben weltweit erste währungsgesicherte Krypto-ETCs aufgelegt. Der Arrow Bitcoin EUR Hedged ETC mit der ISIN XS3438606090 und der Arrow Bitcoin GBP Hedged ETC mit der ISIN XS3438605282 bilden die Wertentwicklung von Bitcoin ab und sichern zugleich das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar ab.

Die Produkte richten sich vor allem an Anleger aus dem Euroraum und dem Vereinigten Königreich. Sie sind auf Xetra, an der London Stock Exchange und an der Euronext Paris gelistet.

Da Bitcoin weltweit in US-Dollar gehandelt wird, hängt die Rendite europäischer und britischer Anleger nicht allein von der Kursentwicklung der Kryptowährung ab. Auch Veränderungen des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und der jeweiligen Heimatwährung können das Anlageergebnis beeinflussen.

Währungsabsicherung erreicht den Kryptomarkt

Mit den neuen ETCs überträgt HANetf das Prinzip währungsgesicherter Anlageprodukte auf den Kryptobereich. Bei klassischen ETFs und ETCs ist diese Konstruktion bereits verbreitet. Nach Angaben des Anbieters sind in Europa mehr als 300 Milliarden US-Dollar in währungsgesicherten Produkten investiert.

„Mit diesen neuen Produkten übertragen wir die bewährte Logik währungsgesicherter ETFs auf den Kryptomarkt. Währungsschwankungen können bekanntermaßen erhebliche Auswirkungen auf die Renditen verschiedener Anlageklassen haben, beispielsweise auch bei Gold. Wie das Edelmetall wird auch Bitcoin in US-Dollar gehandelt. Das bedeutet, dass europäische und britische Anleger letztlich zwei Einschätzungen gleichzeitig treffen müssen: eine zum Bitcoin selbst und eine zum US-Dollar“, sagt Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von HANetf.

Währungsgesicherte Krypto-ETCs hätten bislang trotz der zunehmenden Verbreitung digitaler Vermögenswerte gefehlt, so McNeil. Mit wachsender Akzeptanz von Kryptowährungen dürfte nach seiner Einschätzung auch die Struktur des Engagements stärker in den Fokus rücken – insbesondere das damit verbundene Währungsrisiko.