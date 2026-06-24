HDI Global richtet US-Geschäft neu aus: Shadi Albert übernimmt

Der Corporate- und Specialtyversicherer HDI Global vollzieht einen Führungswechsel in seinem US-Geschäft. Jim Clark, bislang CEO von HDI Global US, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Sein Nachfolger wird Shadi Albert. Er übernimmt den Posten zum 13. Juli. Bis dahin fungiert Dr. York von Falkenhayn als Interim CEO, zusätzlich zu seiner bestehenden Funktion als Head of Market Management USA.

Der Wechsel an der Spitze ist Teil einer organisatorischen Neuausrichtung, die HDI Global im Rahmen seiner Konzernstrategie Xcelerate29 vorantreibt. Ziel sei es, Underwriting-, Schaden- und Serviceteams näher an Makler und Kunden heranzuführen, betont der Versicherer. Die USA gelten dabei als zentraler Wachstumsmarkt.

Shadi Albert kommt von der W. R. Berkley Corporation, wo er zuletzt als President von Vela Insurance Services tätig war und zuvor die Berkley Luxury Group leitete. Davor war er in leitenden Funktionen bei den globalen Maklern Aon, Marsh und WTW sowie bei US-amerikanischen Versicherungsunternehmen beschäftigt. Albert hält einen MBA der Saint Joseph’s University in Philadelphia und ist Absolvent des Advanced Management Program der Harvard Business School.

Erdönmez: USA als „zentraler Wachstumsmarkt“

Nach Aussage von Dr. Mukadder Erdönmez, Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, sind die USA ein zentraler Wachstumsmarkt für HDI Global und ein wesentlicher Bestandteil der Ambition, ein globaler und verlässlicher Partner in der Transformation für unsere Kunden und Makler zu sein. „Wir gehen nun in die nächste Wachstumsphase über und positionieren HDI Global US als Versicherer, der Makler und Kunden noch direkter mit individuellen Lösungen im Corporate- und Specialtybereich unterstützt“, wir der Vorstand in der Pressemitteilung zitiert.

Albert selbst zeigt sich zuversichtlich: „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und die damit verbundenen Chancen. Der US-Markt bietet erhebliches langfristiges Potenzial, und HDI Global US ist hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.“

Puls setzt auf Marktrelevanz im weltgrößten Versicherungsmarkt

Auch Dr. Edgar Puls, CEO der HDI Global SE, unterstreicht die Bedeutung des US-Markts für die Gesamtstrategie: „Die USA sind ein Schlüsselmarkt für unsere Wachstumsambitionen und ein zentraler Bestandteil unserer Strategie Xcelerate29. Mit der neuen Ausrichtung stärken wir die Kundenorientierung und positionieren unser US-Geschäft als relevanten Anbieter von Corporate- und Specialtylösungen.“

HDI Global US umfasst die HDI Global Insurance Company, die HDI Global Select Insurance Company sowie die HDI Specialty Insurance Company.