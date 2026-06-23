Neue Einheit bei Südvers: Spezialisierte Lösungen für den Bau- und Projektversicherungsmarkt

Der Freiburger Versicherungsmakler Südvers baut sein Geschäft im Bereich Bau- und Projektversicherungen strukturell aus. Unter dem Namen „Specialty Construction“ fasst das Unternehmen spezialisierte Versicherungslösungen für Bauvorhaben und Projektentwicklungen künftig in einer eigenen Einheit zusammen. Dazu zählen Bauleistungs-, Haftpflicht- und Sachversicherungen ebenso wie Sonderdeckungen sowie angrenzende Risikofelder – etwa Transport oder Technische Versicherungen.

Ziel ist es, Kunden ein geschlossenes Risikokonzept aus einer Hand anzubieten, das den gesamten Lebenszyklus eines Projekts abdeckt – von der Planung bis zur Fertigstellung. Intern sollen damit die vorhandenen Kompetenzen gebündelt und gezielt weiterentwickelt werden; das Team wird nach Unternehmensangaben derzeit weiter ausgebaut.

An die Spitze des neuen Bereichs setzt Südvers Angelika Endelmann. Die Versicherungsexpertin bringt mehr als 40 Jahre Berufserfahrung im Versicherungs- und Immobilienumfeld mit, davon 25 Jahre bei einem Versicherungsmakler. Zuletzt verantwortete sie Aufbau und Leitung des Versicherungsmanagements bei einem Projektentwickler und verfügt damit über umfangreiche Praxis in der Absicherung von Immobilienbeständen und Neubauprojekten.

Wachsender Markt mit steigenden Anforderungen

Der Markt für Projekt- und Bauversicherungen gilt in der Branche als komplex und wachstumsstark. Steigende Anforderungen an das Risikomanagement, zunehmende regulatorische Vorgaben und die wachsende Komplexität von Bauvorhaben erhöhen den Bedarf an spezialisierten Versicherungslösungen. Südvers adressiert dieses Potenzial mit dem Ausbau seiner Vertriebskapazitäten und der Neustrukturierung des Bereichs.

Kolja Wangerin, Geschäftsführer der Südvers GmbH Assekuranzmakler, betont, dass man mit Angelika Endelmann eine tolle Führungskraft und Expertin im Bau- und Projektversicherungsgeschäft gewonnen habe. „Ich begrüße es sehr, dass wir mit der Specialty Construction einen wichtigen Zukunftsbereich gezielt ausbauen und unseren Kunden damit noch umfassendere Lösungen bieten können. Ich blicke mit Vorfreude auf die Weiterentwicklung des Bereichs und die spannenden Projekte, die vor uns liegen“, sagt Wangerin.

Südvers beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende an über 20 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und betreut nach eigenen Angaben ein Prämienvolumen von 760 Millionen Euro. Das inhabergeführte Unternehmen ist Gründungsmitglied des WBN – Worldwide Broker Network, einem der drei größten unabhängigen Maklernetzwerke weltweit mit über 120 Mitgliedsunternehmen in mehr als 110 Ländern und einem betreuten Prämienvolumen von über 120 Milliarden US-Dollar. Seit Februar 2025 ist Südvers zudem Partnerunternehmen von Assurex Global, das mehr als 730 Partnerbüros weltweit umfasst und ein jährliches Prämienvolumen von rund 46 Milliarden US-Dollar verwaltet.