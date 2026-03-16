Morgan Stanley Private Markets ELTIF jetzt über Portagon verfügbar

Der Private Markets ELTIF des Investmentriesen Morgan Stanley ist ab sofort über Portagon next verfügbar. Damit kann der Fonds direkt in das Portagon Private Markets Depot eingebucht werden, teilt die Plattform mit. Ziel des ELTIF ist ein global diversifiziertes Engagement in verschiedenen Bereichen der privaten Märkte. Der Fonds folgt einem sogenannten Multi Alternative Ansatz und bündelt mehrere Ertragsquellen innerhalb einer Struktur.

Im Mittelpunkt stehen drei Bereiche. Dazu zählen Private Equity, Private Real Assets und Private Credit. Im Bereich Private Equity liegt der Schwerpunkt auf ausgewählten Co-Investments und Mid-Market-Transaktionen. Der Fokus richtet sich dabei vor allem auf Buyout- und Wachstumsstrategien.

Private Real Assets konzentrieren sich auf Sachwerte wie Infrastruktur, Immobilien und natürliche Ressourcen. Auch hier spielen Co-Investments eine zentrale Rolle innerhalb der Allokation. Der dritte Baustein ist Private Credit. Investiert wird überwiegend in variabel verzinsliche und erstrangig besicherte Finanzierungen im Mid-Market-Segment.

Depotfähiger Zugang zu Private Markets

Die Einbuchung in das Portagon Private Markets Depot unterstützt den Angaben zufolge die Integration in depotbasierte Prozesse. Für Vermittler könne das die operative Umsetzung erleichtern und dazu beitragen, Private Markets als wiederkehrenden Baustein in der Beratung zu nutzen.

Morgan Stanley Investment Management verwaltet rund 1,8 Billionen US Dollar an Vermögen. Der Investmentmanager ist unter anderem in aktiven Strategien über öffentliche und private Märkte tätig, darunter Alternative Investments wie Private Equity, Private Credit, Real Estate, Infrastruktur sowie Multi-Asset-Lösungen.