MPC legt „Capital“ ab und gibt sich einen neuen Namen

Die MPC Capital AG will künftig unter dem Namen MPC Oceanic Group AG auftreten, kündigt das Unternehmen an. Über die geplante Umfirmierung sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 28. August 2026 abstimmen.

Mit dem Rebranding trägt das Hamburger Unternehmen seiner strategischen Entwicklung der vergangenen zehn Jahre Rechnung. Aus einem reinen Investmentmanager sei eine integrierte Investment-, Service- und Operating-Gruppe mit Schwerpunkten in der maritimen Wirtschaft und im Energiesektor entstanden. Der neue Markenname soll auf den Ozean als Grundlage des globalen Handels und als wichtigen Baustein für die Energieversorgung der Zukunft verweisen.

Ausbau des operativen Geschäfts

Heute betreibt die Gruppe eine maritime Serviceplattform und betreut den Angaben zufolge weltweit rund 500 Schiffe für industrielle Kunden. Zum Angebot gehören technisches und kaufmännisches Schiffsmanagement, digitale Anwendungen sowie Performance-Management-Lösungen. Zur Plattform zählen unter anderem Wilhelmsen Ahrenkiel, Harper Petersen Albis, Waterway und Bestship.

Neben dem operativen Geschäft ist das Unternehmen weiterhin als Investor, Investmentmanager und Company Builder aktiv. Gemeinsam mit Investoren und Partnern entwickelt, strukturiert, finanziert und managt die Gruppe Investitionen in der maritimen Wirtschaft sowie im Energiesektor.

Zu den bekannten Beteiligungen zählt MPC Container Ships, das mit rund 60 Schiffen im Feederschiffsegment aktiv ist. Darüber hinaus entwickelte das Unternehmen zuletzt rund 40 Schiffsneubauten für verschiedene Partner mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,5 Milliarden Dollar und baute seine Aktivitäten im Bereich erneuerbarer Energien in Lateinamerika und Europa weiter aus.

„Dies ist keine Kursänderung“

CEO Constantin Baack ordnet die Umbenennung als Fortsetzung der bisherigen Unternehmensentwicklung ein: „Die MPC Oceanic Group steht für das nächste Kapitel in der Entwicklung unseres Unternehmens und baut auf den strategischen Grundsätzen auf, die unser erfolgreiches Wachstum in den vergangenen zehn Jahren geprägt haben. Wir haben uns zu einem Unternehmen entwickelt, das investiert, managt und betreibt – in der maritimen Wirtschaft ebenso wie im Energiesektor. Unser neuer Name bringt diese Realität mit einer Identität zum Ausdruck, die so ambitioniert und international ist wie unser Unternehmen selbst. Dies ist keine Kursänderung, sondern die konsequente Fortsetzung des Weges, den wir seit vielen Jahren erfolgreich verfolgen.“

Stimmen die Aktionäre der Umfirmierung auf der Hauptversammlung zu, wird die Namensänderung mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam. Ab Anfang September 2026 sollen die Unternehmenswebsite, E-Mail-Adressen und weitere administrative Angaben auf den neuen Namen umgestellt werden. Bis dahin firmiert das Unternehmen weiterhin als MPC Capital AG.