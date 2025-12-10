Netfonds wächst über alle Bereiche

Die Netfonds Gruppe hat ihren Wachstumspfad im laufenden Jahr gefestigt. Der Bruttoumsatz erreichte nach neun Monaten 192,7 Millionen Euro und lag damit klar über dem Vorjahreswert von 168,6 Millionen Euro. Der Netto-Konzernumsatz stieg auf 35,4 Millionen Euro nach 31,1 Millionen Euro im Vergleichszeitraum.

Auch auf der Ergebnisebene meldet das Unternehmen deutliche Fortschritte. Das EBITDA lag nach drei Quartalen bei 6,9 Millionen Euro und damit spürbar über den 4,8 Millionen Euro des Vorjahres. Die EBITDA-Marge in Bezug auf den Nettoumsatz erhöhte sich von 15,5 Prozent auf 19,6 Prozent. Das operative Ergebnis erreichte 4,2 Millionen Euro, während der Gewinn vor Steuern 3,4 Millionen Euro betrug.

Nach Unternehmensangaben stützen alle Geschäftsbereiche die positive Entwicklung. Im Segment Investment und Vermögensverwaltung stiegen die Assets under Administration auf 30,75 Milliarden Euro. Gegenüber den 27,2 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht dies einem neuen Höchststand.

Die Digitalisierung der Prozesse über die finfire-Plattform zählt weiterhin zu den zentralen Stellhebeln. „Die konsequente Weiterentwicklung und Implementierung neuer Funktionen in die finfire-Plattform zahlt sich nun sichtbar aus. Mit einer EBITDA-Marge von knapp 20 Prozent bezogen auf die Nettoerlöse sehen wir, dass unser Geschäftsmodell zunehmend skaliert. Der Fokus auf Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung bei gleichzeitigem Wachstum trägt Früchte“, so Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG.