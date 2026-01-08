Neue Automatenversicherung: Ergo reagiert auf Boom im Vending-Markt

-Der deutsche Vending-Markt entwickelt sich weiterhin stark. Im Jahr 2024 legte der Branchenumsatz um 18,7 Prozent zu und erreichte einen neuen Höchstwert von 4,62 Milliarden Euro. Bundesweit sind inzwischen mehr als 620.000 Getränke- und Lebensmittelautomaten im Einsatz, mit weiter steigender Tendenz. Deutschland zählt damit zu den bedeutendsten Märkten Europas, weist im internationalen Vergleich jedoch noch Ausbaupotenzial auf.

Unter Vending wird der automatisierte Verkauf von Waren über Verkaufsautomaten verstanden. Dazu zählen klassische Snack- und Getränkeautomaten ebenso wie moderne Konzepte, etwa Smart-Stores ohne Personal, Automaten für frische Lebensmittel oder regionale Direktvermarktungslösungen. Die Systeme kommen an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen, Bürogebäuden oder Krankenhäusern ebenso zum Einsatz wie im ländlichen Raum und ermöglichen den Einkauf unabhängig von Öffnungszeiten.

Vor diesem Hintergrund hat die Ergo ihre Automatenversicherung neu aufgelegt. Der Produktrelaunch soll den veränderten Anforderungen von Automatenbetreibern Rechnung tragen, die zunehmend auf unterschiedliche Standorte, digitale Technik und neue Vertriebskonzepte setzen. Die Versicherung richtet sich an ein breites Spektrum von Anbietern, von regionalen Aufstellern bis hin zu großen Betreiberstrukturen.

„Automatisierte Verkaufsstandorte gewinnen in immer mehr Bereichen und Branchen an Bedeutung – von Bahnhöfen, über urbane Standorte bis hin zum ländlichen Raum. Mit der neuen Produktgeneration bieten wir maßgeschneiderte Absicherungslösungen, die sich flexibel an individuelle Geschäftsmodelle anpassen lassen“, erläutert Eduard Stückelmaier, Abteilungsleiter Transportversicherungen Specialty bei der Ergo Versicherung. „Unser Fokus liegt dabei auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Betreiber – von kleinen regionalen Automatenaufstellern bis zu großen Betreiberstrukturen.“

Flexible Tarife für vielfältige Automatenkonzepte

Die überarbeitete Automatenversicherung bietet unter anderem attraktive Beitragsraten für Warenautomaten im Innenbereich. Für Spezialautomaten lassen sich individuelle Deckungskonzepte vereinbaren, die auf besondere technische oder betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Zudem können Betreiber Selbstbehalte bereits ab 250 Euro wählen und so ihre Prämiengestaltung beeinflussen.

Auch bei der Vertragsgestaltung setzt der Versicherer auf Flexibilität. Insbesondere für größere Betreiber und umfangreiche Automatenflotten sind individuelle Vereinbarungen möglich. Damit reagiert der Versicherer auf die zunehmende Vielfalt im Markt, die von klassischen Snack- und Getränkeautomaten über Smart-Stores bis hin zu regionalen Direktvermarkterlösungen reicht.

Betreiber profitieren nach Angaben von ERGO nicht nur von einer breiten Absicherung, sondern auch von Vertragsoptionen, die an die digitale Entwicklung im Vending-Markt angepasst sind. Die neue Produktgeneration soll so den betrieblichen Alltag ebenso berücksichtigen wie zukünftige Expansionspläne.

Positionierung in einem dynamischen Zukunftsmarkt

„Der Erfolg unserer Kunden ist für uns der Maßstab, an dem wir uns orientieren“, betont Olaf Bläser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung und Mitglied des Vorstands der Ergo Deutschland AG, verantwortlich für Schaden- und Unfallversicherung. „Mit der Automatenversicherung positionieren wir uns in einem dynamischen Zukunftsmarkt, der durch Digitalisierung, Nachhaltigkeit und sich kontinuierlich verändernde Konsumgewohnheiten geprägt ist. Unser Ziel ist es, den Betreibern Sicherheit zu geben, während sie ihr Geschäft weiterentwickeln und neue Vertriebsformen erschließen.“