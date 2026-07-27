Neue Tarifgeneration: Itzehoer schließt Lücken im Agrar- und Privat-Rechtsschutz

Die Itzehoer Versicherungen hat ihren Rechtsschutz mit einer neuen Tarifgeneration umfassend erweitert. Den größten Leistungssprung erfahren landwirtschaftliche Betriebe: Die Versicherungssumme bei Streitigkeiten in Planfeststellungs-, Enteignungs- oder Flurbereinigungsverfahren steigt auf 50.000 Euro. Erstmals eingeschlossen ist nun auch die Mitgliedschaft im Maschinenring, einer landwirtschaftlichen Selbsthilfeorganisation. „Mit unseren Leistungen für Landwirtinnen und Landwirte gehören wir eindeutig zu den führenden Anbietern am Markt“, sagt Ressortvorstand Christoph Meurer.

Weiter umfasst der erneuerte Agrar-Rechtsschutz nun Energieerzeugungsanlagen zur Versorgung des eigenen Betriebs. In der Tarifvariante Top kommt der Schutz im Marken- und Sortenschutzrecht hinzu. Im Firmen-Rechtsschutz dieser Variante lassen sich zudem gewerbliche Photovoltaikanlagen auf angepachteten Flächen versichern – auch im Bereich des Vertragsrechts.

Auch im Privat-Rechtsschutz hat Itzehoer das Leistungsangebot ausgeweitet, vor allem in der Tarifvariante Top. Neu ist der Bauherren-Rechtsschutz, der gerichtliche Auseinandersetzungen rund um Bauvorhaben und Baurecht abdeckt, einschließlich unbebauter privater Grundstücke. Mit dem Rechtsschutz für Wärmepumpen schließt das Unternehmen eine Lücke, die bislang bei bereits versicherten Energieerzeugungsanlagen bestand.

Doppelte Deckungssumme für Dark-Web-Recherche in Agrar und Firma

Im Baustein Spezial-Strafrecht wurde der Leistungsumfang der Tarifvariante Top um die Recherche im Dark und Deep Web erweitert. Kunden im Landwirtschafts- und Firmen-Rechtsschutz profitieren dabei von einer Deckungssumme von 5.000 Euro – doppelt so viel wie im Privat-Rechtsschutz.

Itzehoer zählt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 26 Rechtsschutz-Services. „Wir sind längst nicht mehr nur der Versicherer, der Anwalts- und Gerichtskosten übernimmt. Vielmehr verstehen wir uns als Helfer in juristisch geprägten Situationen“, sagt Meurer. Eine telefonische Rechtsberatung steht rund um die Uhr zur Verfügung, ergänzt durch Online- und Chatangebote.

Die Rechtsschutzversicherung ist nach der Kfz-Versicherung die zweitgrößte Sparte der Itzehoer. Im vergangenen Jahr wuchs die Vertragszahl um knapp drei Prozent auf mehr als 390.000. „Mit der neuen Tarifgeneration liegen wir in vielen Leistungsbereichen deutlich über Marktniveau und werden uns damit noch stärker vom Wettbewerb abheben“, betont Meurer.