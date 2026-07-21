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MLP erweitert Angebot für Mediziner um Verwaltungsservice für Praxen

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: AdobeStock/naufal
Das neue Tool soll Praxen entlasten (Symbolbild).

Steigende Bürokratie und Fachkräftemangel belasten viele Arztpraxen. Mit "Praxeasy" bringt die MLP Gruppe ein neues Unternehmen an den Start, das dort administrative Aufgaben mithilfe von KI und persönlichem Service übernimmt. Mit Finanzberatung hat das neue Angebot auf den ersten Blick nichts zu tun.

Die MLP Gruppe erweitert ihr Angebot für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte um einen neuen Verwaltungsservice. Mit „Praxeasy“ startet ein Unternehmen, das Arztpraxen bei administrativen Aufgaben unterstützt und nicht-medizinische Organisationsprozesse übernimmt. Ziel ist, Praxisteams zu entlasten und mehr Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu schaffen, so MLP.

Zum Start konzentriert sich Praxeasy auf die Bearbeitung von Terminanfragen sowie organisatorischen Anliegen. Diese werden über eine Onlinerezeption und KI-gestützte Assistenten digital oder telefonisch entgegengenommen. Komplexere Anfragen bearbeiten Mitarbeitende des Unternehmens persönlich. Künftig soll das Angebot unter anderem um Verwaltungsaufgaben im Qualitäts- und Hygienemanagement erweitert werden.

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„Viele Praxen leiden unter hoher Komplexität in ihren Organisationsabläufen und suchen nach einer Lösung, die sich in ihren Alltag einfügt. Genau hier setzt Praxeasy an: Wir unterstützen organisatorische Prozesse, ohne dass Praxen ihre bewährten Strukturen aufgeben müssen. So behalten Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer Selbstständigkeit weiterhin die Kontrolle über ihre Praxisabläufe und können sich auf ihre medizinische Kernaufgabe konzentrieren. Mehrere ausgewählte Praxen nutzen das Angebot bereits erfolgreich im Testbetrieb“, erklärt Dr. Jens Nimis, Geschäftsführer von Praxeasy.

MLP erweitert „digitales Ökosystem“

Praxeasy ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MLP Finanzberatung SE. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Unterschleißheim bei München und beschäftigt den Angaben zufolge derzeit rund 20 Mitarbeitende. Das Team soll weiter wachsen.

„Mit dem neuen Angebot ergänzt MLP sein bestehendes Leistungsspektrum für Medizinerinnen und Mediziner und stärkt seine Position in diesem strategisch wichtigen Markt“, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig sei Praxeasy Teil des „digitalen Ökosystems“, das MLP aufbaut. Dazu gehören unter anderem die Benefitplattform „:pxtra“ oder die Studierenden- und Jobplattform „Uniwunder“. An beiden Unternehmen ist die MLP Finanzberatung mehrheitlich beteiligt.

DAS SAGT DIE REDAKTION

Stefan Löwer
Stefan Löwer Ressortleiter Sachwertanlagen & Immobilien, Ressortleiter Finanzberater

Vordergründig hat "Praxeasy" mit Finanzberatung nichts zu tun. Es ist aber davon auszugehen, dass das neue Angebot auch dazu dient, die Kern-Dienstleitung von MLP in der wichtigen Zielgruppe noch stärker zu verankern.

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