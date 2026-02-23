Parametrische Regenversicherung: Berlin Direkt kooperiert mit Wetterheld

Die Berlin Direkt erweitert ihr Portfolio im Segment parametrischer Versicherungen. Seit Januar 2026 fungiert die Tochtergesellschaft der HanseMerkur als Risikoträger für die Regenversicherung des Insurtechs Wetterheld. Das Produkt ist am Markt etabliert und wird bereits über verschiedene touristische Partner vertrieben.

Mit dem Schritt baut Berlin Direkt ihre Position im Segment automatisierter Wetterversicherungen aus. „Mit Wetterheld gewinnen wir einen Partner, der in den vergangenen Jahren gezeigt hat, wie moderne, kundenorientierte Wetterabsicherung funktionieren kann und der perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung passt“, erklärt Vera Scheuermann, als Vorstand der Berlin Direkt zuständig für Vertrieb und Marketing. „Die Kooperation stärkt unsere Position als Innovationstreiber und erweitert unser Portfolio im Bereich parametrischer Versicherungen – inklusive zügiger, automatisierter Schadenermittlung.“

Parametrische Produkte basieren auf klar definierten Messwerten. Im Fall der Regenversicherung entscheidet die gemessene Niederschlagsmenge über die Leistung – ohne individuelle Schadenprüfung oder aufwendige Nachweise.

Regenversicherung für Reiseveranstalter und Events

Die Regenversicherung wird sowohl von Wetterheld als auch von Berlin Direkt über unterschiedliche Vertriebskanäle angeboten. Im Fokus stehen touristische Unternehmen, insbesondere Reiseveranstalter. Sie können das Produkt als eigenständige Police oder als optionalen Zusatzbaustein in ihre Angebote integrieren. Erste Gespräche mit potenziellen Partnern laufen nach Angaben der Unternehmen bereits.

Darüber hinaus ist der Einsatz bei Open-Air-Veranstaltungen vorgesehen. Veranstalter können sich damit gegen wetterbedingte Einnahmeausfälle absichern. Die Lösung richtet sich somit nicht nur an klassische Urlaubsreisen, sondern auch an Events mit hoher Wetterabhängigkeit.

Hintergrund der Kooperation ist eine steigende Nachfrage nach Absicherung gegen wetterbedingte Beeinträchtigungen. Zunehmend wechselhafte Wetterlagen und Extremereignisse beeinflussen nach Einschätzung der Anbieter das Buchungsverhalten von Reisenden.

Wachsende Nachfrage nach wetterabhängiger Absicherung

Nikolaus Haufler, Geschäftsführer von Wetterheld, beobachtet eine zunehmende Akzeptanz des Produkts: „Regen kann besonders im Strand- und Familienurlaub die Freude nehmen. Mit Berlin Direkt als Partner können wir jetzt noch mehr Urlaubern eine einfache Lösung bieten: Liegt die Regenmenge zwischen 10 und 18 Uhr höher als ein Schwellenwert wie zum Beispiel 2,9 mm, dann zahlen wir innerhalb von 48 Stunden nach Rückflug aus – ein Klick reicht. Das ist ein kleiner Trost für Urlauber, wenn schlechtes Wetter ihre Pläne durchkreuzt.“

Besonders gefragt ist die Regenversicherung laut Haufler bei deutschen Urlaubern an Nord- und Ostsee sowie auf Mallorca. Auch Destinationen wie Ibiza, Sylt oder der Gardasee verzeichnen hohe Buchungszahlen. Zudem nutzen Veranstalter von Auto- und Motorradrennen das Produkt zur Absicherung ihrer Events.

Mit der Partnerschaft erweitert Berlin Direkt ihr Angebot an parametrischen Lösungen und adressiert gezielt den touristischen Vertrieb. Für Vermittler und Veranstalter eröffnet sich damit ein zusätzlicher Baustein, um wetterabhängige Risiken in ihre Produktpalette zu integrieren.