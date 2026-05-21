Pflegebedürftiges Pflegesystem – ohne frühe Vorsorge geht die Rechnung nicht auf

Seit Jahren verschärft sich die Pflegesituation in Deutschland zunehmend. Die bisherigen Reformschritte haben viele Probleme eher aufgeschoben als nachhaltig gelöst. Eine alternde Gesellschaft trifft auf ein überwiegend umlagefinanziertes System, das immer mehr an seine Belastungsgrenzen stößt. Seit Beginn der 2000er‑Jahre ist die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland von rund zwei auf knapp 5,7 Millionen Menschen gestiegen und hat sich damit nahezu verdreifacht. Infolgedessen nehmen sowohl die Leistungsausgaben als auch die Eigenanteile der Pflegebedürftigen kontinuierlich zu.

Pflege wird häufig vor allem mit sehr hohem Alter verbunden und dadurch im Alltag vieler Menschen als sehr weit entfernt wahrgenommen. Die Statistik zeichnet ein anderes Bild: Knapp ein Viertel aller Pflegebedürftigen ist jünger als 65 Jahre, ein nicht zu unterschätzender Anteil sogar deutlich unter 40. Pflegebedürftigkeit kann somit auch in früheren Lebensphasen eintreten. Etwa infolge von Unfällen, schweren Erkrankungen oder Behinderungen. Das Pflegerisiko wird daher oft unterschätzt, gerade in den Altersgruppen, in denen Vorsorgebeiträge noch besonders wirkungsvoll wären.

Die soziale Pflegeversicherung wurde bewusst als Teilkasko‑System eingeführt. Sie deckt nur einen Teil der tatsächlichen Kosten ab und bietet keine vollständige Absicherung. Dennoch entsteht in der öffentlichen Wahrnehmung häufig der Eindruck, im Ernstfall werde „der Staat es schon richten“. Wer fest davon ausgeht, dass das Sozialsystem dauerhaft jede Versorgungslücke schließt und das heutige Leistungsniveau ohne weiteres bestehen bleibt, baut auf eine Annahme, die angesichts des demografischen Wandels und der ungeklärten Finanzierungsfragen des Umlagesystems hinterfragt werden sollte.

Vorsorge ist keine Nebensache

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass private und betriebliche Pflegevorsorge keine Nebensachen sind, sondern elementare Bausteine einer nachhaltigen Gesamtstrategie – gerade, wenn die soziale Pflegeversicherung ihren Teilkasko‑Charakter behalten soll. Sie können die Pflegelücke wirksam verkleinern und individuelle Risiken abfedern, vorausgesetzt, sie werden frühzeitig, in ausreichender Höhe und planbar ausgestaltet. Ein erheblicher Teil der Eigenanteile im Pflegefall lässt sich durch Pflegezusatzprodukte absichern. Wer aber erst mit 50 oder später vorsorgt, stößt dabei schnell an Grenzen: Die Beiträge sind dann deutlich höher und gesundheitliche Einschränkungen können den Zugang spürbar erschweren oder verhindern.

Gleichzeitig müssen sich auch die Produkte der privaten Pflegevorsorge weiterentwickeln. Unsere Analysen zeigen zwar, dass es heute grundsätzlich gute und bezahlbare Lösungen gibt, mit denen sich durchschnittliche Pflegelücken deutlich verringern lassen. Zugleich sehen wir aber auch, dass einige Tarife die künftig steigenden Pflegekosten noch nicht konsequent genug berücksichtigen. Das ist etwa dann der Fall, wenn Leistungen nur begrenzt oder gar nicht automatisch mitwachsen oder wenn nur ein Teil der Anbieter überhaupt Anpassungsoptionen vorsieht. Wer Pflegevorsorge als langfristigen Baustein ernst nimmt, muss deshalb nicht nur ihre Verbreitung stärken, sondern auch die Tarifwelt selbst stärker auf Kostensteigerungen und längere Pflegedauern ausrichten.

Hinzu kommt, dass gute Produkte allein nicht ausreichen, wenn sie zu spät und zu selten beraten werden. In der Praxis werden viele der heute verfügbaren, durchaus leistungsfähigen Pflegezusatzprodukte kaum aktiv platziert – nicht, weil sie grundsätzlich untauglich wären, sondern weil sie häufig erst dann in der Beratung auftauchen, wenn die Beiträge bereits sehr hoch sind und der Abschluss schwer zu vermitteln ist. Für die Beratung bedeutet das viel Erkläraufwand bei begrenzter Abschlusschance.

Ein Thema, das man dann eher meidet als aktiv nach vorne stellt. Genau hier zeigt sich das eigentliche Dilemma. Wenn Pflegevorsorge überwiegend erst im mittleren oder höheren Erwerbsalter adressiert wird, wächst zwangsläufig der Block derjenigen, für die Beiträge zu teuer sind oder gesundheitliche Einschränkungen einen Abschluss erschweren. Die Tarifwelt kann noch so gut sein. Wenn der Einstieg zu spät kommt, bleiben Neuabschlüsse auf niedrigem Niveau. Daher müssen die Rahmenbedingungen und Produkte so gestaltet sein, dass frühe, bezahlbare Einstiege gefördert werden.

Es braucht staatliche Rahmenbedingungen

Damit ergänzende Vorsorge nicht allein vom Weitblick und der finanziellen Leistungskraft einzelner Haushalte abhängt, muss der Staat verlässliche Rahmenbedingungen und wirksame Anreize schaffen. Bestehende Fördermodelle wie der Pflege‑Bahr zeigen zwar, dass direkte Zuschüsse grundsätzlich möglich sind. In ihrer bisherigen Höhe und Ausgestaltung reichen sie jedoch nicht aus, um eine breite Wirkung zu entfalten. Künftig braucht es deshalb eine deutlich konsequentere Förderung, etwa durch gezielte Steueranreize, bessere Zuschussmodelle und eine explizite Unterstützung kollektiv organisierter Lösungen wie der betrieblichen Pflegevorsorge.

Vorsorge darf dabei nicht zum Privileg gesunder und finanzstarker Haushalte werden. Viele Menschen haben eingeschränkten Zugang zu klassischen Vorsorgeprodukten oder nur geringe finanzielle Spielräume. Für sie reichen Appelle an die Eigenverantwortung nicht aus. Stattdessen braucht es intelligente Lösungen, die das Thema frühzeitig und möglichst automatisch in den Lebenslauf integrieren. Dazu gehören kollektive Modelle wie die betriebliche Pflegevorsorge, tarifvertragliche Regelungen, arbeitgebermitfinanzierte Angebote sowie staatlich flankierte Produkte mit vereinfachter Risikoprüfung.

Eine tragfähige Strategie für die Zukunft der Pflege muss deshalb drei Ebenen miteinander verknüpfen: strukturelle Reformen im bestehenden System, eine deutliche Stärkung der privaten und betrieblichen Vorsorge, idealerweise mit frühem Einstieg, sowie gezielte Lösungen für Menschen, die über den Markt allein nicht erreicht werden. Rein umlagefinanzierte Nachbesserungen helfen langfristig nicht weiter. Ohne eine stärkere Einbindung kapitalgedeckter Elemente, professionell weiterentwickelte Vorsorgeprodukte und klare staatliche Anreize für zusätzliche Vorsorge drohen weiter steigende Kosten, wachsende Unsicherheit und eine zunehmende Belastung künftiger Generationen.

Autor Abdulkadir Cebi ist Bereichsleiter bei der Assekurata Rating-Agentur GmbH