Ökoworld verlängert Vertrag mit Vorständin Andrea Machost bis 2030

Der Aufsichtsrat der Ökoworld AG hat den Vertrag von Vorständin Andrea Machost vorzeitig um weitere vier Jahre bis Ende 2030 verlängert. Machost gehört seit Januar 2022 dem Vorstand des Unternehmens an, das sich auf nachhaltige Geldanlagen spezialisiert hat. Sie bleibt weiterhin für die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Organisation und Privatkundenvertrieb zuständig.

Vertrag von Andrea Machost vorzeitig verlängert

Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Falk begründet die Entscheidung mit den Eigenschaften, die Machost seit vielen Jahren auszeichnen: „Veränderungsstärke, fachliche Qualitäten, Empathie und Wertekongruenz – all dies zeichnet Andrea Machost seit vielen Jahren aus.“ Diese Qualitäten benötige Ökoworld bei der strategischen Neuausrichtung. Der Aufsichtsrat habe das Vorstandsmandat deshalb verlängert. Falk ergänzt: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Andrea Machost!“

Machost selbst verweist auf die wirtschaftliche Basis für die anstehenden Veränderungen: „Ökoworld ist profitabel. Die Neuausrichtung wird ermöglicht durch unsere soliden Finanzen und unsere hohe Liquidität.“ Sie freue sich darauf, „diesen Weg in eine erfolgreiche Zukunft weitere vier Jahre aktiv mitzugestalten“.

Neue Funktion für Governance, Risk und Compliance

Zudem verkündete die Fondsgesellschaft eine weitere Personalie: m 1. Juni 2026 hat Kristine Herrmann die neu geschaffene Funktion als Group Head of Governance, Risk und Compliance übernommen. Bislang war Herrmann Chief Operating Officer der Ökoworld Lux S.A. In ihrer erweiterten Rolle trägt sie nun die Gesamtverantwortung für Risikomanagement, Recht und Compliance für die gesamte Ökoworld-Gruppe. Sie berichtet direkt an Vorstandsvorsitzenden Oliver Pfeil.

Mit der gebündelten Zuständigkeit will Ökoworld die Zusammenarbeit zwischen den Standorten Luxemburg und Hilden stärken. Ziel ist eine Weiterentwicklung einheitlicher Standards in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Compliance.

Pfeil begründet die Personalentscheidung mit der Erfahrung Herrmanns innerhalb der Unternehmensgruppe: „Kristine Herrmann verfügt über langjährige Erfahrung in unserer Unternehmensgruppe. Sie kennt unsere Organisation, Prozesse und Kultur sehr genau.“ Er freue sich, dass sie die zusätzliche Verantwortung übernehme. Die engere Verzahnung der Teams in Luxemburg und Hilden werde dabei helfen, „gruppenweit noch einheitlicher und effizienter zusammenzuarbeiten“.

Wechsel an der Spitze von Risikomanagement und Compliance

Der bisherige Leiter des Ressorts Risikomanagement, Compliance und Recht, Alexander Heynen, verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch. Er stellt sich nach eigenen Angaben neuen beruflichen Herausforderungen. Der Vorstand dankt Heynen für seinen Einsatz und seine Beiträge zur Weiterentwicklung der Governance-, Risiko- und Compliance-Strukturen der Ökoworld-Gruppe und wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft weiterhin Erfolg.