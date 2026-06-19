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Bitcoin zwischen Gegenwind und neuen Chancen – was der Fed-Kurswechsel bedeutet

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Bitcoin
Foto: stock.adobe.com/ SHIMA
Der Kurswechsel der US-Notenbank Federal Reserve und KI-Investitionen verändern das Marktumfeld für Bitcoin grundlegend.

Der jüngste Kurswechsel der US-Notenbank Federal Reserve sorgt für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Unter dem neuen Vorsitz von Kevin Warsh signalisiert die Notenbank eine restriktivere Gangart. Für Bitcoin und digitale Vermögenswerte entstehen dadurch neue Rahmenbedingungen, die Vermittlern und Beratern sowohl Risiken als auch Chancen aufzeigen.

Die Fed unter Kevin Warsh signalisiert eine restriktivere Gangart, während die Märkte von geopolitischen Sorgen zu Geldpolitik umschwenken. Für Bitcoin sprechen dennoch mittelfristig günstige Indikatoren: Inflationäre Drücke lassen nach, und AI-Produktivitätsgewinne dürften deflationär wirken. Zugleich markiert ein neues Investitionsregime – weniger Aktienrückkäufe, mehr produktive Kapitalallokation – einen strukturellen Wandel, der den digitalen Vermögenswerten langfristig zugute kommen kann.

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Fed-Kurs wird unberechenbarer

In dieser Woche verlagerten die Märkte ihren Fokus von Geopolitik zu Geldpolitik, da Kevin Warsh zum ersten Mal den Vorsitz bei einem Fed-Treffen führte. Während die Leitzinsen unverändert blieben und es keine unmittelbare Bewegung in Richtung eines schnelleren Bilanzabbaus gab, war der Ton deutlich restriktiver. Die Fed signalisierte, dass weitere Zinserhöhungen möglich bleiben, sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen. Bemerkenswert ist, dass die Stellungnahme deutlich kürzer ausfiel, was auf den Wunsch hindeutet, die Forward Guidance zu reduzieren und zu einem weniger vorhersehbaren Kurs überzugehen – eine Abweichung von Jahren hochgradig transparenter Zentralbankenkommunikation, auf die sich die Märkte einstellen müssen.

Von Geopolitik zu AI-Euphorie

Risikoaktiva antworteten mit einer bescheidenen Konsolidierung. Das breitere Umfeld bleibt jedoch konstruktiv. Inflationäre Drücke aus jüngsten geopolitischen Störungen sollten allmählich nachlassen, während das dominierende Investitionsthema weiterhin die massive Welle von KI-bezogenen Kapitalausgaben ist. Unternehmen in diesem Sektor beschaffen Kapital und investieren massiv in Rechenzentrumsinfrastruktur, was sowohl die Fertigungsaktivität als auch das Wachstum unterstützt.

Kapitalfluss in produktive Investitionen

Dieser Investitionszyklus markiert einen signifikanten Bruch mit dem Marktregime der letzten fünfzehn Jahre. Anstatt Bargeld durch Aktienrückkäufe an Aktionäre zurückzugeben, lenken Unternehmen zunehmend Kapital in produktive Investitionen. Infolgedessen werden Märkte wahrscheinlich weniger mechanisch gestützt und empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen Fundamentaldaten.

Bitcoin vor mittelfristiger Erholung

Bitcoin und digitale Vermögenswerte haben in letzter Zeit mit Gegenwind durch restriktivere Geldpolitikerwartungen und Konkurrenz um Kapital durch hochkarätige IPOs zu kämpfen. Dennoch bleiben zahlreiche Indikatoren auf oder nahe den Niveaus, die historische Tiefstände markiert haben. Da KI-gesteuerte Produktivitätsgewinne sich langfristig deflationär auswirken dürften, bleibt der mittelfristige Ausblick für Bitcoin günstig. Zunehmende Akzeptanz durch Finanzberater sollte den langfristigen Investmentfall weiter verstärken.

Autor Marc des Ligneris ist Senior Portfolio Manager bei Coinshares.

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