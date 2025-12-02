Rentenstimmung im Ländervergleich: Wo Zuversicht wächst und wo Sorgen dominieren

Wie zuversichtlich blicken die Deutschen in den einzelnen Bundesländern auf ihre

Rente? Eine aktuelle Umfrage zeigt: Ob im Osten oder Westen, Norden oder Süden –

die Meinungen, Sorgen und das Sparverhalten gehen teils deutlich auseinander. Der

„Altersvorsorge-Report 2025“ von Deutsche Bank und DWS hat dazu 3.200 Menschen

befragt und offenbart, wie unterschiedlich die Bürger im Land über das Thema Rente

denken. Nachfolgend sind jetzt erstmals detaillierte Ergebnisse aus den

Bundesländern nachzulesen.

Osten: Großes Misstrauen in die gesetzliche Rente

In den ostdeutschen Bundesländern ist die Skepsis gegenüber dem staatlichen

Rentensystem besonders ausgeprägt.

Sachsen-Anhalt führt die Liste an: 90 Prozent der Menschen halten hier die

gesetzliche Rente nicht mehr für zukunftssicher. In Thüringen (89 Prozent) und

Brandenburg sind es kaum weniger (87 Prozent).

Westen. Besonders groß ist der Widerstand in Thüringen (84 Prozent).

leisten können, allen voran in Thüringen (70 Prozent) und Sachsen-Anhalt (69

Prozent).

Norden: Wenig Erspartes und Angst vor Altersarmut

In den norddeutschen Bundesländern wird tendenziell weniger für das Alter

zurückgelegt, und die Angst vor Armut scheint größer.

In Mecklenburg-Vorpommern (62 Prozent), Bremen (61 Prozent) und Berlin

(60 Prozent) spart die Mehrheit nichts oder kaum etwas für die Rente.

Mecklenburg-Vorpommern mit je 61 Prozent am stärksten ausgeprägt.

26 Prozent der Frauen sorgen gar nicht privat vor, bei den Männern sind es nur

14 Prozent.

Süden und Westen: Mehr Zuversicht und aktive Vorsorge

Im Süden und Südwesten Deutschlands blicken die Menschen optimistischer in die

Zukunft und sorgen aktiver vor.

Rheinland-Pfalz ist Spitzenreiter bei der Vorsorge: Dort sorgt die Mehrheit (58

Prozent) mit mindestens 50 Euro monatlich fürs Alter vor. Danach folgen

Bayern und Baden-Württemberg, wo jeweils etwa jeder Zweite vorsorgt.

Bundesweit betrachtet sind die Deutschen dagegen weniger aktiv – sie legen

mehrheitlich (54 Prozent) nichts oder kaum etwas fürs Alter zurück.

können, sind die Menschen in Rheinland-Pfalz (38 Prozent) und Bayern (37

Prozent). Bundesweit teilen nur 32 Prozent diesen Optimismus.

(65 Prozent) und in Baden-Württemberg (64 Prozent) die größte Zustimmung.

NRW, Schleswig-Holstein sowie Bayern (je 30 Prozent) beliebt.

Weitere interessante Ergebnisse aus den Ländern:

Pflicht zur Privatvorsorge? Eine klare Mehrheit befürwortet das – vor allem in

Thüringen und Brandenburg (je 63 Prozent) sowie im Saarland (62 Prozent).

meisten noch nie eine professionelle Beratung genutzt. Am ehesten noch die

Rheinland-Pfälzer (48 Prozent), am seltensten die Menschen in Sachsen (30

Prozent).

Über den Altersvorsorge-Report 2025

Im Auftrag der Deutschen Bank und der DWS hat das Meinungsforschungsinstitut

Civey vom 25. August bis 5. September insgesamt 3.200 Bürger im Alter von 18 bis 65

Jahren online befragt. Um eine repräsentative Abbildung der Bevölkerung zu

gewährleisten, wurden die Ergebnisse nach soziodemografischen Merkmalen

gewichtet. Durch jeweils 200 Interviews in jedem Bundesland sind auch regionale

Vergleiche möglich.