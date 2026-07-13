Neuer Tarif: Signal Iduna hebt Höchstalter im Unfallschutz für Best Ager auf 84 Jahre an

Signal Iduna hat ihr Tarifwerk für die Unfallversicherung älterer Menschen überarbeitet. Der „Unfallschutz 60 Plus“ steht künftig uneingeschränkt allen Personen zwischen 60 und 84 Jahren offen – unabhängig davon, ob sie bereits im Ruhestand sind oder noch in Voll- oder Teilzeit arbeiten. Bislang waren ältere Erwerbstätige beim Abschluss einer Unfallversicherung häufig mit Einschränkungen konfrontiert.

Zusätzlich hat der Versicherer das maximale Eintrittsalter für die günstigere Tarifstufe von 74 auf 75 Jahre angehoben. Kundinnen und Kunden, die aus einer klassischen Einzel-Unfallversicherung in den Unfallschutz 60 Plus wechseln, können dadurch länger von der preiswerteren Beitragsklasse profitieren.

Ist der Vertrag einmal eingestuft, bleibt der Beitrag konstant. Eine Altersumstellung mit anschließender Beitragserhöhung findet nicht mehr statt.

Pflegekosten im Fokus

Ein Sturz im Haushalt kann bei älteren Menschen schnell zu einer Pflegebedürftigkeit führen. Da die Kosten für Heimplätze und ambulante Dienste kontinuierlich steigen, hat Signal Iduna die Absicherung um das neue Paket „Optimal“ erweitert. Bei einem unfallbedingten Pflegegrad übernimmt der Versicherer ab Pflegegrad 2 den Pflege-Eigenanteil mit bis zu 3.000 Euro monatlich, in der Tarifstufe „Top“ sogar mit bis zu 5.000 Euro.

Pflegt ein Angehöriger die betroffene Person selbst, zahlt Signal Iduna je nach Tarifstufe und Pflegegrad eine Pflege-Pauschale von bis zu 500 Euro im Monat. Kann der eigene Haushalt nach einem Unfall nicht mehr oder nur eingeschränkt geführt werden, sieht der Unfallschutz 60 Plus zusätzlich eine monatliche Haushaltsführungs-Pauschale vor. Kundinnen und Kunden wählen künftig zwischen den vier Tarifstufen Start, Plus, Optimal und Top.

Kapitalleistung bei dauerhafter Beeinträchtigung

Eine weitere Neuerung betrifft die langfristige finanzielle Absicherung. Die optionale Leistung greift unabhängig von einer Pflegebedürftigkeit bei einer dauerhaften Beeinträchtigung nach einem Unfall: Ab einem Invaliditätsgrad von mehr als 20 Prozent zahlt Signal Iduna eine Kapitalleistung, die bei Vollinvalidität bis zu 100.000 Euro beträgt.

Ergänzt werden die Neuerungen durch angepasste Versicherungssummen bei Bergungskosten und kosmetischen Operationen sowie erweiterte Assistance- und Reha-Leistungen, die automatisch im Versicherungsschutz enthalten sind.