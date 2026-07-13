BKK Pfalz und MKK-Meine Krankenkasse fusionieren zum 1. Januar 2027

Die Verwaltungsräte der MKK–Meine Krankenkasse und der BKK Pfalz haben auf ihren Sitzungen in Erkner einstimmig den Zusammenschluss beider Betriebskrankenkassen beschlossen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bundesamt für Soziale Sicherung fusionieren beide Kassen zum 1. Januar 2027 unter dem Namen MKK–Meine Krankenkasse.

Die BKK Pfalz bringt 140.000 Versicherte in die Fusion ein, die MKK-Meine Krankenkasse rund 520.000. Gemeinsam betreuen beide Kassen künftig etwa 660.000 Kundinnen und Kunden. Für die Versicherten verläuft die Fusion nach Angaben der Kassen unkompliziert: Der Versicherungsschutz besteht nahtlos fort, sie werden automatisch Mitglied der fusionierten Krankenkasse und nutzen ihre Leistungen ohne Einschränkungen wie gewohnt. Gleichzeitig profitieren sie künftig von einem erweiterten bundesweiten Servicenetz.

„Fusionen sind seit Jahren Teil des Strukturwandels in der gesetzlichen Krankenversicherung“, betont Dr. Andreas Erb, Vorsitzender des Verwaltungsrates der BKK Pfalz. „Krankenkassen schließen sich dort zusammen, wo dies wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll ist. Größere Organisationen schaffen die Voraussetzungen, wirtschaftlich stabil zu bleiben und notwendige Investitionen zu stemmen.“

Steigende Ausgaben und Digitalisierung als Treiber

Das Gesundheitssystem steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Steigende Ausgaben, der demografische Wandel, wachsende Anforderungen durch die Digitalisierung und der Fachkräftemangel stellen die Krankenkassen vor neue Herausforderungen. „Die Fusion mit der BKK Pfalz stärkt uns für die Zukunft“, sagt Andrea Galle, Vorständin der MKK – Meine Krankenkasse. „Gemeinsam bündeln wir unsere Potentiale und schaffen eine wirtschaftlich stabile Grundlage, um unseren Versicherten auch künftig eine hochwertige und verlässliche Gesundheitsversorgung zu bieten.“

Die Vorstände beider Kassen arbeiten bereits seit langer Zeit eng zusammen. „Unsere beiden Krankenkassen passen hervorragend zusammen – fachlich, kulturell und strategisch“, sagt Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. „Durch den Zusammenschluss können wir unsere Aktivitäten insbesondere in den Bereichen Prävention, Nachhaltigkeit und geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung weiter ausbauen und so den Gesundheitsmarkt im Sinne unserer Versicherten aktiv mitgestalten.“

Zwölfte Fusion für die MKK – Meine Krankenkasse

Für die MKK–Meine Krankenkasse ist es bereits der zwölfte Zusammenschluss der Unternehmensgeschichte. „Mit der heutigen Entscheidung übernehmen die Selbstverwaltungen beider Krankenkassen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft“, betont Dr. Wolfgang Hoffmann, Verwaltungsratsvorsitzender der MKK–Meine Krankenkasse. Man schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die neue MKK–Meine Krankenkasse auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen wirtschaftlich stark bleibe und ihren Versicherten dauerhaft ein leistungsfähiges Angebot machen könne, so Hoffmann.