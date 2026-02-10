Solvium erweitert Geschäft – Unternehmen in Polen und Deutschland gegründet

Die Solvium Holding AG baut ihr Rail-Geschäft weiter aus. Im November 2025 gründete das Unternehmen die Atlas Rail Leasing sp. z o.o. mit Sitz in Warschau. Die Gesellschaft soll schrittweise das gesamte Geschäft mit Eisenbahn-Equipment wie Güterwagen und Lokomotiven innerhalb der Gruppe übernehmen und weiterentwickeln.

Mit der neuen Einheit will Solvium die Wertschöpfung im Konzern erhöhen und zugleich Controlling sowie die Zusammenarbeit mit Mietern und Investoren verbessern, kündigt das Unternehmen an. Die Geschäftsführung übernimmt Slawomir Tubek, der über langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und belastbare Geschäftsbeziehungen im Rail-Segment verfüge.

Ausbau der operativen Plattformen

Auch im Tankcontainer-Geschäft verstärkt Solvium seine Aktivitäten. Künftig will das Unternehmen den Ankauf, die Vermietung und den Handel von Tankcontainern stärker in Europa sowie in den Märkten Middle East und Indien ausbauen.

Bereits im August 2025 gründete Solvium zu diesem Zweck die Noble Container Leasing Europe GmbH mit Sitz in Köln. In diesem Zuge konnten Spezialisten mit großer Erfahrung und exzellenten Unternehmenskontakten aus den Segmenten gewonnen und angestellt werden, heißt es in der Mitteilung.

Im Bereich der Wechselkoffervermietung hat demnach die Axis Intermodal Deutschland GmbH ihr Leistungsangebot erweitert. Seit 2025 betreibt Axis ein eigenes Depot südlich von Köln. Die Anlage bietet den Angaben zufolge Stellplätze für 800 Wechselkoffer oder Container.

„Kontrolle über alle Stufen der Wertschöpfung verbessert“

Vor Ort sind mobile Reparaturen möglich, umfangreichere Arbeiten erfolgen in einem nahegelegenen Werkstattbetrieb, so Solvium. Das Depot und die geschaffenen Rahmenbedingungen verschaffen Axis Intermodal und Noble Container Leasing Europe nach Angaben des Unternehmens Vorteile im operativen Wettbewerb.

Olaf Will, Vorsitzender des Vorstands der Solvium Holding AG: „Wir gehen einmal mehr weitere Schritte beim kontinuierlichen Ausbau unserer Geschäftsfelder im Sinne einer Vorwärtsintegration. Im Interesse unserer Anleger verbessern wir damit die Kontrolle über alle Stufen der Wertschöpfung ihrer Assets: von Ankauf über Reparatur, Wartung, Vermietung und Verkauf der Assets.“