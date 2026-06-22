Starmer-Rücktritt: Warum für Anleger jetzt Burnhams Kanzlerwahl zählt

Der Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer und die Aussicht auf einen Machtwechsel hin zu Andy Burnham markieren für die Märkte weniger einen Schockmoment als eine erneute Präzisierung eines ohnehin fragilen britischen Risikoprofils. In der unmittelbaren Preisbildung überlagern geopolitische Faktoren den innenpolitischen Impuls; zugleich verlagert sich der Fokus der Investoren bereits auf die fiskalpolitische Glaubwürdigkeit der nächsten Regierung, die sich vor allem an der Besetzung des Schatzamts und den ersten Budgetsignalen ablesen lassen dürfte.

Zunächst dominiert jedoch ein anderes Narrativ: Britische Indizes halten sich gegenwärtig relativ stabil und reagieren, ähnlich wie andere europäische Märkte, primär auf Iran-bezogene Nachrichten – konkret auf die Perspektive einer Wiederöffnung der Straße von Hormus und einer Normalisierung globaler Handelsströme, die zugleich inflationsdämpfend für private Haushalte und wachstumsstützend für Energieunternehmen wirken könnte, ohne dass dafür zwingend noch höhere Energiepreise erforderlich wären.

FTSE: Stabil trotz geopolitischer Risiken

Auf der Aktienseite ist die Reaktion nicht nur gedämpft, sondern auch strukturell erklärbar: Ein erheblicher Teil der FTSE-100-Umsätze wird außerhalb des Vereinigten Königreichs erzielt. Politische Turbulenzen, die typischerweise mit einem schwächeren Pfund einhergehen, können daher die in US-Dollar erzielten Gewinne bei der Rückrechnung in Sterling sogar stützen. Davon zu unterscheiden ist der stärker binnenorientierte FTSE 250, bei dem steigende Finanzierungskosten, importierte Inflation über einen schwächeren Wechselkurs und eine potenziell nachlassende Wachstumsperspektive schneller auf Bewertungen durchschlagen.

Sektorale Differenzierungen bleiben dabei zentral. Internationale Minen- und Energiekonzerne können bei einem schwächeren Pfund ebenfalls profitieren, weil die in Dollar ausgewiesenen Erträge in Sterling rechnerisch an Wert gewinnen. Verteidigungswerte wiederum erhalten Rückenwind aus der Erwartung, dass selbst linkslastige Nachfolgekandidaten angesichts des geopolitischen Umfelds kaum eine Reduktion der Verteidigungsausgaben anstoßen dürften. Umgekehrt wären in einem Szenario, in dem der aktuell aussichtsreichste Kandidat die Nachfolge von Keir Starmer, Andy Burnham, die britische Regierung anführt, insbesondere Banken und Hausbauer exponiert, sofern Bankbesteuerung neu aufgesetzt würde und zugleich höhere Gilt-Renditen die Refinanzierungskosten erhöhen, was über teurere Hypotheken direkt auf Transaktionsvolumina und Immobilienbewertungen wirken kann.

Wenig Repricing, erhöhte Sensitivität

Im Anleihemarkt dürfte der unmittelbare Effekt begrenzt bleiben. Der Rücktritt war aus Marktsicht so deutlich antizipiert, dass eine zusätzliche Risikoprämie bereits über Wochen eingepreist wurde und kurzfristig „nichts Neues“ zu bewerten bleibt. Gleichwohl bleibt das Ausgangsniveau britischer Renditen auffällig hoch: Zehnjährige britische Staatsanleiherenditen liegen bei rund fünf Prozent und damit materiell über den Vergleichswerten der USA (4,4 Prozent plus) und Deutschlands (drei Prozent plus). Ein Teil dieser Bewegung ist als Spiegelbild internationaler Renditeanstiege im Zuge energiepreisgetriebener Inflation zu verstehen; dennoch weist der britische Markt eine eigenständige, strukturelle Volatilitätskomponente auf.

Diese strukturelle Komponente ist nicht trivial. Defined-Benefit-Pensionskassen haben ihre Umschichtung aus langlaufenden Gilts weitgehend abgeschlossen. Damit ist die Käuferbasis stärker von Akteuren mit kürzerem Zeithorizont geprägt, deren Toleranz gegenüber politischem „Noise“ geringer ist, sodass Phasen politischer Unsicherheit schneller verstärkt werden können als noch vor einem Jahrzehnt. Entsprechend ist auch die Logik der Bewegung eher als Nachfolger- und Fiskalrisiko zu interpretieren, denn als klassisches geldpolitisches Thema. Gerade das lange Ende der Zinskurve preist weniger kurzfristige Leitzinsbewegungen als vielmehr langfristige fiskalische Pfade ein.

Burnhams Kanzler-Entscheidung und fiskalische Signale

Damit rückt für den nahen bis mittleren Zeithorizont die Frage in den Mittelpunkt, welche Person Andy Burnham zum Kanzler macht und welches Signal damit hinsichtlich Ausgaben- und Budgetpfad gesendet wird. Rachel Reeves hatte demnach erkennbar um das Vertrauen der Anleihegläubiger gerungen, während Burnham eine deutlich expansivere Agenda skizziert hat: höhere Infrastrukturinvestitionen, inflationsgebundene Rentenanpassungen, höhere Steuern für Spitzenverdiener und Onlinehändler sowie Steuererleichterungen für Bürgerinnen und Bürger und kleine Geschäfte in den Innenstädten.

Der Kernkonflikt ist offensichtlich: Die Pläne sind ambitioniert und könnten bestehende Beziehungen zu Partnerstaaten belasten. Zugleich wäre es Aufgabe des neuen Kanzlers, zwischen zusätzlichen Einnahmequellen und neuen Ausgabekanälen zu balancieren, während das Schatzamt insgesamt versucht, internationale Beziehungen und Verpflichtungen zu stabilisieren. Für Investoren bedeutet das, die unmittelbare Marktreaktion mag ausbleiben, doch die Risikoprämie wird künftig weniger an der Personalie Burnham selbst hängen als an der Frage, ob die neue Regierung eine fiskalische Architektur liefert, die sowohl politisch durchsetzbar als auch für Anleihemärkte glaubwürdig bleibt.

Autor Sandeep Rao ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.