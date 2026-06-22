Was Starmers Aus für Öl, Gas und Erneuerbare bedeuten kann

Keir Starmer zieht die Konsequenzen aus dem wachsenden Druck in der Labour-Partei. Der britische Premierminister hat seinen Rücktritt angekündigt und nach Angaben britischer Medien den König informiert. Starmer will demnach im Amt bleiben, bis die Nachfolge geregelt ist.

Für die Kapitalmärkte ist weniger die Personalie allein entscheidend als der Ablauf des Übergangs. Energiepolitik ist in Großbritannien nicht nur Klimapolitik, sondern zugleich Industrie-, Standort- und Versorgungssicherheitspolitik. Investoren achten deshalb besonders auf Lizenzen, Steuern, Förderbedingungen und staatliche Investitionsprogramme.

Der zentrale Konflikt liegt weiter in der britischen Nordsee. Die bisherige Regierung hatte im „North Sea Future Plan“ festgelegt, bestehende Öl- und Gasfelder über ihre Laufzeit zu managen, aber keine neuen Lizenzen zur Exploration neuer Felder mehr zu vergeben. Diese Linie wurde im November 2025 offiziell bestätigt.

Nordsee bleibt Brennpunkt der britischen Energiepolitik

Damit bleiben Öl und Gas Teil des britischen Energiesystems, neue fossile Exploration wird politisch aber deutlich begrenzt. Für Energieunternehmen heißt das: Bestehende Felder und Infrastruktur bleiben relevant, während neue Projekte stärker von regulatorischer Unsicherheit geprägt sind.

Ein Machtwechsel könnte diese Gewichtung verändern. Setzt die neue Labour-Führung den bisherigen Kurs fort, dürfte der Schwerpunkt auf Offshore-Wind, Wasserstoff, Netzen, Speichern und CO₂-Infrastruktur liegen. Richten sich die Prioritäten stärker auf Versorgungssicherheit, Industriearbeitsplätze und Energiepreise, könnten Nordsee-Projekte und die Steuerbelastung der Branche wieder stärker in den Vordergrund rücken.

Für Anleger ist wichtig: Britische Entscheidungen zu Nordsee-Lizenzen sind kein direkter Hebel für globale Öl- und Gaspreise. Diese werden auf internationalen Märkten bestimmt. Für einzelne Produzenten, Dienstleister, Infrastrukturbetreiber und regionale Wertschöpfungsketten kann die britische Linie dennoch erheblich sein.

Öl und Gas bleiben ein politisches Risiko

Die Debatte hat sich in den vergangenen Monaten verschärft. Auch Donald Trump kritisierte Starmers Energiepolitik öffentlich und forderte, Großbritannien solle die Nordsee stärker für Öl erschließen. Damit wird Energiepolitik zugleich zu einem innenpolitischen und geopolitischen Streitthema.

Für Finanzberater ergibt sich daraus eine klare Einordnung: Der Rücktritt ist weniger ein unmittelbares Rohstoffpreisereignis als ein politisches Risikoereignis. Im Fokus stehen Bewertungen, Investitionspläne und regulatorische Erwartungen bei britischen Energie- und Infrastrukturwerten.

Die zweite Seite der britischen Energiepolitik bleibt der Ausbau sauberer Energie. Mit dem „Clean Power 2030 Action Plan“ verfolgt London das Ziel, bis 2030 ein sauberes Stromsystem zu erreichen. Der Plan verbindet Versorgungssicherheit, bezahlbare Energie, industrielle Investitionen und Klimaschutz.

Erneuerbare Energien bleiben strategischer Anker

Hinzu kommt Great British Energy. Die öffentlich geführte Energiegesellschaft soll die heimische Produktion sauberer Energie ausbauen, Beteiligungen an Energieanlagen ermöglichen, Lieferketten stärken und Arbeitsplätze schaffen. Der Great British Energy Act erhielt am 15. Mai 2025 Royal Assent.

Damit bleiben Erneuerbare, Netze, Speicher, Wasserstoff, CO₂-Speicherung und Offshore-Infrastruktur auch nach dem Rücktritt strukturelle Investmentthemen. Offen ist vor allem das Tempo: Eine neue Führung könnte den Clean-Power-Kurs beschleunigen, pragmatisch strecken oder stärker mit fossiler Versorgungssicherheit kombinieren.

Für Anleger ist Starmers Abgang daher vor allem ein Anlass, britische Energieexposures genauer zu prüfen. Bei Öl- und Gaswerten geht es um Projektgenehmigungen, Steuerregime, regulatorische Stabilität und die Planbarkeit bestehender Felder. Bei Erneuerbaren stehen Ausschreibungen, Netzanschlüsse, Kapitalkosten, Lieferketten und politische Verlässlichkeit im Mittelpunkt.

Was Berater jetzt prüfen sollten

Besonders sensibel sind britische Öl- und Gasunternehmen sowie Zulieferer. Sie könnten von jeder politischen Öffnung zugunsten der Nordsee profitieren, bleiben langfristig aber mit Dekarbonisierungsdruck konfrontiert. Erneuerbare und Infrastrukturwerte hängen dagegen stark von staatlichen Rahmenbedingungen, Netzausbau, Genehmigungen und Finanzierungskosten ab.

Auch Multi-Asset- und Europa-Fonds mit UK-Anteil können betroffen sein. Dort wirkt Energiepolitik indirekt über das Pfund, britische Aktien, Staatsanleihen und Sektorgewichtungen. Für die Beratung zählt deshalb nicht die Schlagzeile allein, sondern die Frage, ob sich konkrete politische Parameter ändern.

Entscheidend wird, ob das Verbot neuer Explorationslizenzen Bestand hat, ob die Steuerbelastung für Öl- und Gasunternehmen angepasst wird, ob Clean Power 2030 Priorität behält und wie Great British Energy weiter ausgestattet wird. Bis diese Punkte geklärt sind, dürfte der britische Energiesektor zwischen kurzfristigem Druck zur Sicherung heimischer Öl- und Gasversorgung und langfristigem Kapitalbedarf für saubere Infrastruktur stehen.