Strategische Allianz: Bayerische und BarmeniaGothaer bündeln Kräfte über Compexx

Die Bayerische und die BarmeniaGothaer starten eine strategische Zusammenarbeit, die auf der Plattform Compexx Finanz AG basiert. Die Compexx, eine hundertprozentige Tochter der Bayerischen, versteht sich nicht als klassischer Vertrieb, sondern als unabhängige Plattform mit zwei Schwerpunkten: einem Expertennetzwerk und verschiedenen Vertriebsorganisationen.

Die Betreuung der neuen Struktur liegt bei Markus Brochenberger, Vorstandsvorsitzender der Compexx Finanz AG, sowie bei Patrick Vehoff, Vorstand der Bayerische Prokunde AG und ebenfalls bei Compexx. Gemeinsam sollen sie die Plattform gezielt für die Anforderungen der Kooperation weiterentwickeln.

Im Rahmen der Partnerschaft bringt die BarmeniaGothaer ihre Expertise in der privaten Krankenversicherung und im gewerblichen Sachgeschäft ein. Die Bayerische steuert Lösungen in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, in der Biometrie und in der privaten Sachversicherung bei. Ziel sei es, Beraterinnen und Beratern über die Plattform passgenaue Angebote für unterschiedliche Zielgruppen bereitzustellen, betonen beide Gesellschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Gemeinsame Idee aus Vorstandskreisen

Die Initiative entstand in engem Austausch zwischen Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen, und Frank Lamsfuß, Vorstand Vertrieb, Marketing und IT bei der BarmeniaGothaer. Beide betonen den partnerschaftlichen Charakter der Zusammenarbeit.

„Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz – und schaffen mit Compexx eine Plattform, die das Beste aus beiden Häusern zusammenführt“, erklärt Gräfer. Partnerinnen und Partner profitierten dadurch von gebündelter Expertise, neuen Produktzugängen und einer Beratung aus einer Hand. Die Kooperation sei langfristig angelegt und ein Bekenntnis zu Nähe, Qualität und unternehmerischer Freiheit im Vertrieb.

Auch Lamsfuß hebt den Gestaltungswillen hervor: „Unsere Gespräche mit der Bayerischen waren von Anfang an offen, lösungsorientiert und geprägt vom gemeinsamen Gestaltungswillen. Mit Compexx schaffen wir ein Modell, das nicht verwaltet, sondern vorangeht – für Partnerinnen und Partner, die mehr erwarten.“

Plattform als strategische Vertriebsschiene

Mit dem neuen Modell gewinnen beide Versicherer einen exklusiven, strategischen Partner im Vertrieb. Compexx soll künftig nicht nur Produktzugang erleichtern, sondern auch einen ganzheitlichen, kundenzentrierten Beratungsansatz fördern. Damit wird die Plattform zur zentralen Bühne für die Zusammenarbeit zweier Häuser, die unterschiedliche Stärken bündeln – mit dem Ziel, den Vertriebspartnern mehr Schlagkraft und Flexibilität zu ermöglichen.