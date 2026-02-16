Strategischer Schulterschluss: Bayerische kooperiert mit Rot-Weiss Essen

Die Bayerische baut ihr Engagement im Sportsponsoring aus und startet eine Premium-Partnerschaft mit Drittligisten Rot-Weiss Essen. Zugleich wird der Versicherer offizieller Versicherungspartner des Traditionsvereins. Der Schritt zielt auf eine stärkere Marktdurchdringung in Nordrhein-Westfalen, einer der wichtigsten Wachstumsregionen des Unternehmens.

Das Ruhrgebiet gilt als wirtschaftlich bedeutender Ballungsraum mit hoher Marktdynamik. Entsprechend ordnet die Bayerische die Kooperation strategisch ein. Die Partnerschaft im Pott ergänzt das bestehende Sportsponsoring-Portfolio um einen weiteren Standort mit hoher regionaler Reichweite.

Rot-Weiss Essen steht für Tradition und strukturellen Wandel zugleich. Der 1907 gegründete Verein wurde 1955 Deutscher Meister und hat sich in den vergangenen Jahren sportlich wie organisatorisch neu aufgestellt. Heute tritt der Klub als professionell geführter Drittligist mit klarer wirtschaftlicher Linie auf.

Nordrhein-Westfalen als Schlüsselmarkt im Vertrieb

Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische, betont die strategische Stoßrichtung: „Wir investieren dort, wo wir wachsen wollen. Nordrhein-Westfalen ist ein zentraler Markt für unseren weiteren Ausbau. Im Sportsponsoring verfügen wir über langjährige Erfahrung und wissen, wie viel Kraft starke Vereine für regionale Präsenz entfalten können. Mit Rot-Weiss Essen verbinden wir regionale Verwurzelung mit sportlicher Strahlkraft. Fußball bringt Menschen zusammen, schafft Identifikation und öffnet Gespräche. Genau das brauchen wir, um vor Ort dauerhaft präsent zu sein. Dass wir im Rahmen dieser Partnerschaft nun auch offizieller Versicherungspartner von Rot-Weiss Essen sind, ist die Kirsche auf der Sahnehaube dieser Zusammenarbeit und Ausdruck unseres Anspruchs, Nähe nicht nur zu zeigen, sondern zu leben. Von Mensch zu Mensch.“

Die Kooperation ist nicht auf Essen begrenzt, sondern als Bekenntnis zum gesamten Bundesland angelegt. Während der Verein für Reichweite und Identifikation sorgt, bringt die Bayerische ihre regionale Vertriebsstruktur und ihre Rolle als Versicherungspartner ein.

Zentraler Vertragspartner der Premium-Partnerschaft ist die compexx Finanz AG. Die Vertriebstochter fungiert als Plattform der seit 2025 angebundenen Vertriebsorganisationen. Über compexx wird die Zusammenarbeit operativ verankert und gemeinsam mit den regionalen Einheiten umgesetzt.

Compexx als Plattform für die regionale Umsetzung

Patrick Vehoff, Leiter des ExklusivPartner-Vertriebs der Bayerischen und Vorstand der Compexx Finanz AG, hebt die vertriebliche Dimension hervor: „Vertrieb funktioniert dort am besten, wo Menschen sich kennen und vertrauen. Unser Vertrieb lebt von regionaler Stärke. Nordrhein-Westfalen ist einer unserer dynamischsten Märkte. Der Standort Essen begeistert sportlich wie strukturell. Die Mentalität, die im Ruhrgebiet tief verankert ist, wird durch Rot-Weiss Essen repräsentiert. Sie ist durch Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Leistungsbereitschaft gekennzeichnet. Diese Verbindung macht unsere Strategie greifbar für unsere Partnerinnen und Partner ebenso wie für die Menschen vor Ort.“

Auch auf Vereinsseite wird die Zusammenarbeit als Signal gewertet. Alexander Rang, Vorstand von Rot-Weiss Essen, sagt: „Die Bayerische steht für Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und langfristiges Denken – Werte, die perfekt zu Rot-Weiss Essen und zur Mentalität unserer Region passen. Für uns ist diese Partnerschaft ein echter Meilenstein und ein starkes Zeichen der Anerkennung für den Weg, den wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben. Dass ein bundesweit renommierter Partner wie die Bayerische sich bewusst für Rot-Weiss Essen entscheidet, unterstreicht die wachsende Strahlkraft unseres Clubs weit über die Region hinaus. Unser besonderer Dank gilt den Verantwortlichen der Bayerischen für das entgegengebrachte Vertrauen sowie für die stets offenen, konstruktiven und sehr guten Gespräche. Gemeinsam bekennen wir uns klar zum Standort Ruhrgebiet und zu nachhaltigem Wachstum – wirtschaftlich, strukturell und sportlich. Diese Zusammenarbeit ist für uns Auszeichnung, Verantwortung und Antrieb zugleich.“

Mit dem Engagement in Essen knüpft die Bayerische an bestehende Partnerschaften an. Seit zehn Jahren ist die Versicherungsgruppe Hauptsponsor des TSV 1860 München. Zudem engagiert sie sich beim 1. FC Nürnberg und bei Eintracht Bamberg.