Stresstest für die Nordbrücke: Bafin mischt sich in Bonns Verkehr ein

Eigentlich beaufsichtigt die Bafin Banken, Versicherer und Finanzmärkte. Jetzt mischt sie sich in die Bonner Verkehrspolitik ein – als Sprecherin einer Taskforce aus Telekom, DHL und Uniklinik. Was hat die Finanzaufsicht mit gesperrten Brücken zu tun?

Die Verkehrssituation in Bonn hat nach Einschätzung der Taskforce Verkehr einen kritischen Punkt erreicht. Spätestens seit der Sperrung der Nordbrücke und dem unerwarteten Ausfall zahlreicher Stadtbahnen bestehe akuter Handlungsbedarf, teilt das Bündnis nach seinem jüngsten Arbeitstreffen mit Vertretern von Politik und Verkehrsbetrieben mit. Wortführer ist ausgerechnet die Bafin, die sich sonst um Bankbilanzen und Versicherungsaufsicht kümmert.

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„Wir Arbeitgeber sind besorgt. Wir müssen die Mobilitätskrise und vor allem die frustrierte Stimmung bei unseren Mitarbeitenden und innerhalb der Bevölkerung ernst nehmen“, sagt Bafin-Präsident Mark Branson als Sprecher der Taskforce. Die aktuelle Verkehrssituation könne dem Standort Bonn dauerhaften Schaden zufügen, warnt Branson – eine Risikoeinschätzung, die man von der obersten deutschen Finanzaufsicht sonst eher zu Kreditausfällen oder Marktrisiken hört.

Bereits Mitte Juni hatte die Taskforce Verkehr den damaligen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder in einem Brief aufgefordert, die marode Verkehrsinfrastruktur in Bonn zügig instand zu setzen und zu modernisieren. Als Reaktion darauf ist inzwischen ein Wirtschaftsgipfel geplant. Zudem appellierte die Taskforce an Bund und Land Nordrhein-Westfalen, die ergriffenen Ad-hoc-Maßnahmen logistisch und finanziell zu unterstützen. Dem Bündnis gehören neben der Bafin die Deutsche Telekom, die DHL Group, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, das Universitätsklinikum Bonn sowie die IHK Bonn/Rhein-Sieg an – die Finanzaufsicht firmiert hier explizit als Arbeitgeberin am Standort Bonn, nicht als Regulierungsbehörde.

Koordination und Kommunikation als zentrale Baustellen

Bei ihrem Treffen am 8. September 2026 diskutierte die Taskforce mögliche Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur mit Vertretern der zuständigen Behörden und Institutionen. Dazu zählten Bonns Oberbürgermeister Guido Déus und Viktor Haase, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. Am Tisch saß also ausgerechnet die Behörde, die sonst über die Solidität von Banken wacht, um über Baustellenkoordination zu sprechen.

Die Taskforce-Mitglieder erkennen an, dass alle beteiligten Parteien bestrebt sind, Verbesserungsmaßnahmen kurzfristig umzusetzen. Gleichzeitig fordern sie bessere Kommunikation und Koordination, insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Winterzeit. Branson wirbt in diesem Zusammenhang erneut dafür, die Notwendigkeit jeder einzelnen Bau- oder Sanierungsmaßnahme pragmatisch zu prüfen. Zusätzliche Belastungen für Verkehrsteilnehmer sollten ausgeschlossen oder auf ein Mindestmaß begrenzt werden.

In Sachen Koordination loben die Teilnehmenden das Mobilitätsmanagement-Programm moveBonn als praktikables Instrument. Das Programm unterstützt Arbeitgeber aus der Region bei der Gestaltung ihres betrieblichen Mobilitätsmanagements mit dem Ziel, die Verkehrsbelastung vor allem zu den Hauptverkehrszeiten zu reduzieren. Aus Sicht der Taskforce Verkehr sollte dieses Angebot weiter ausgebaut werden.

Bonner Arbeitgeber sichern Unterstützung zu

Die Taskforce Verkehr sieht zudem die Notwendigkeit, regionale Verkehrskonzepte stärker gemeinsam und über kommunale Grenzen hinweg zu entwickeln. Gerade bei Maßnahmen wie den dringend benötigten neuen Park-and-Ride-Anlagen brauche es aus Sicht der großen Arbeitgeber eine abgestimmte regionale Planung, damit Lösungen dort entstehen, wo sie für die Pendlerströme tatsächlich Wirkung entfalten. Die Taskforce bietet an, diesen Prozess gemeinsam mit den Kommunen, dem Kreis und weiteren Verantwortlichen konstruktiv zu begleiten.

Auch darüber hinaus sichern die Taskforce-Mitglieder der Stadt Bonn und den handelnden Akteuren ihre Unterstützung bei der Bearbeitung der bestehenden Verkehrsprobleme zu. „Als große Arbeitgeber werden wir uns weiterhin für die Anliegen in der Region Gehör verschaffen und uns dafür einsetzen“, sagt Branson – ein Satz, der auch von jeder anderen Industrie- und Handelskammer hätte stammen können, nur dass er diesmal von der obersten deutschen Finanzaufsicht kommt.