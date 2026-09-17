Autonome Robotaxis: Allianz Partners und Waymo bündeln Versicherung und Schadenmanagement

Allianz Partners und Waymo haben eine strategische Kooperation zur Versicherung, Schadenregulierung und Sicherheitsforschung für autonome Fahrzeuge in Europa angekündigt. Der Anbieter von Versicherungs- und Assistance-Dienstleistungen der Allianz Gruppe kooperiert dabei mit dem auf autonome Fahrtechnologie spezialisierten Unternehmen Waymo. Im Mittelpunkt steht der schrittweise kommerzielle Markteintritt von Waymo in Europa, der in Deutschland beginnt und perspektivisch auf weitere Länder ausgeweitet werden soll.

Die Kooperation verbindet das autonome Fahrsystem Waymo Driver mit den globalen Versicherungs-, Mobilitäts-Assistance- und Sicherheitsforschungskapazitäten der Allianz. Neben Allianz Partners sind mehrere weitere Einheiten des Konzerns eingebunden: das Allianz Zentrum für Technik, die Allianz Versicherungs-AG, Allianz Commercial sowie die Solvd Group.

Für die autonomen Flotten von Waymo entwickeln die Partner eigene Versicherungs- und Risikolösungen. Dazu zählen eine Kfz-Flottenversicherung, multinationale Haftpflichtprogramme einschließlich Produkthaftpflichtschutz sowie neue Versicherungsmodelle, die speziell auf autonome Mobilitätsplattformen zugeschnitten sind.

Versicherung als erster Baustein der Kooperation

Die Schadenabwicklung übernimmt künftig die Solvd Group, ein auf digitales Schadenmanagement spezialisiertes Unternehmen innerhalb von Allianz Partners. Ziel sei eine durchgängige, digitale Schadenregulierung für die autonomen Fahrzeuge, betonen beide Partner.

Zudem forschen beide Unternehmen gemeinsam zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge, zu Schadentrends und zur Risikomodellierung. Das Allianz Zentrum für Technik bringt seine Expertise in der Unfallanalyse und Fahrzeugsicherheit ein. Sobald ausreichend Betriebsdaten vorliegen, sind gemeinsame Veröffentlichungen geplant.

Darüber hinaus wollen die Unternehmen im Zeitverlauf weitere mögliche Kooperationsfelder ausloten, etwa eine auf autonome Flotten zugeschnittene Fahrzeugbergung.

Forschung und weitere Kooperationsfelder

„Autonome Mobilität und künstliche Intelligenz zählen zu den bedeutendsten Veränderungen, die unsere Branche in den kommenden Jahren prägen werden. Die führende Technologie von Waymo, kombiniert mit der globalen Expertise der Allianz in den Bereichen Versicherung, Assistance und Fahrzeugsicherheit, ermöglicht es uns, ein umfassendes Ökosystem aufzubauen, das Passagieren zu jedem Zeitpunkt ein Gefühl der Sicherheit vermittelt“, sagt Tomas Kunzmann, Chief Executive Officer von Allianz Partners.

„Während wir unseren kommerziellen Markteintritt in Europa vorantreiben, ist der Aufbau des richtigen operativen Fundaments ebenso entscheidend wie die Technologie hinter dem Waymo Driver. Die Zusammenarbeit mit Allianz Partners ermöglicht es uns, unsere bewährte Sicherheitsbilanz und kommerzielle Erfahrung in den USA mit erstklassiger europäischer Risiko- und Schadenexpertise zu verbinden und so von Anfang an zuverlässig und verantwortungsvoll zu skalieren“, sagt Tilia Gode, Head of Risk & Insurance bei Waymo.