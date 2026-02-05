Talanx finanziert Ausbau des ÖPNV in Köln mit 100 Millionen Euro

Die Talanx Gruppe stellt für den Ausbau und die klimafreundliche Ausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs in Köln insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Finanzierung unterstützt Investitionen der Kölner Verkehrs-Betriebe in Infrastruktur, Fahrzeuge und Ladeeinrichtungen und soll die nachhaltige Mobilität in der wachsenden Rheinmetropole stärken.

Die Mittel werden für verschiedene Projekte eingesetzt. Geplant sind unter anderem der Neubau eines Betriebshofs für Stadtbahnen sowie der Ausbau von Ladeinfrastruktur. Darüber hinaus fließt Kapital in eine emissionsfreie Busflotte sowie in Schienen- und Ladeinfrastruktur für Stadtbahnen, die vollständig mit Ökostrom betrieben werden. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Stadtgebiet zu senken und die Dekarbonisierung des Verkehrs weiter voranzutreiben.

[

„Mit der Finanzierung fördern wir die Mobilitätswende in einer wachsenden Stadt mit steigendem Bedarf an nachhaltigen Verkehrslösungen. Damit leisten wir einen Beitrag zur ökologischen Transformation und der Erfüllung der Klimaschutz- und Digitalisierungs-Ziele – ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und privaten Investoren“, sagt Dr. Jan Wicke, Finanzvorstand der Talanx Gruppe.

Finanzierung über Ampega strukturiert

Strukturiert wird die Finanzierung über die Ampega Asset Management GmbH, ein Tochterunternehmen der Talanx AG mit Sitz in Köln. Die Bereitstellung erfolgt über mehrere Fremdkapitaltranchen mit unterschiedlichen Auszahlungszeitpunkten. Diese hat Ampega in den Jahren 2024 und 2025 für ihre Investoren verhandelt.

An der Finanzierung beteiligen sich unter anderem Lebensversicherungsunternehmen der HDI und die Neue Leben sowie weitere institutionelle Investoren. Kommunale Infrastruktur und der öffentliche Nahverkehr zählen dabei zu den zentralen Zielsektoren im Infrastrukturportfolio von Ampega.

Neben dem Engagement in Köln hat Ampega bereits zahlreiche Infrastruktur-Investments umgesetzt. Das Gesamtvolumen der bislang begleiteten Projekte beläuft sich auf 7,1 Milliarden Euro. Kommunale Verkehrsinfrastruktur spielt dabei eine wesentliche Rolle innerhalb der Anlagestrategie.