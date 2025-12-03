Überschussbeteiligungen 2026: Swiss Life lässt Gesamtverzinsung bei 2,8 Prozent

Swiss Life hält auch im Geschäftsjahr 2026 ihre Überschusssätze konstant. Der Lebensversicherer verweist auf eine langfristig ausgerichtete Politik, die Kontinuität, Verlässlichkeit und Sicherheit als zentrale Leitlinien betont. Diese Grundsätze prägen nach Unternehmensangaben seit der Gründung im Jahr 1866 das Geschäftsmodell und bestimmen weiterhin die Ausrichtung der Kapitalanlage.

Für Verträge mit Kapitalanlage im Sicherungsvermögen bleibt die laufende Verzinsung unverändert bei 2,5 Prozent. Kundinnen und Kunden mit einem vertraglich vereinbarten höheren Garantiezins profitieren wie bisher von diesem Satz. Auch die Gesamtverzinsung für Policen mit Anspruch auf einen Schlussüberschussanteil bleibt mit 2,8 Prozent stabil.

Verzinsung im Rentenbezug bleibt unverändert

Unverändert bleiben ebenfalls die Überschussanteilsätze für Versicherungen im Rentenbezug. Laut Swiss Life gelten die aktuellen Sätze im kommenden Jahr fort und sollen eine verlässliche Planung für bestehende Rentenbezieher ermöglichen.