US-Anleihen unter Druck: Was die jüngste Treasury-Auktion wirklich aussagt

Nach einer schwachen Auktion fünfjähriger US-Staatsanleihen stand die Versteigerung der siebenjährigen Treasuries besonders im Fokus. Auch sie enttäuschte leicht. Für die weitere Richtung der Renditen ist das nach Einschätzung von Julius-Bär-Experte Afonso Borges jedoch nur bedingt relevant.

die gestrige Auktion der 7-jährigen US-Treasuries könnte zwar die unmittelbare Kursentwicklung beeinflussen, liefert jedoch nur begrenzte Aufschlüsse über die Richtung der Renditen von US-Staatsanleihen, analysiert Afonso Borges, Fixed Income Research bei Julius Bär:

Am gestrigen Donnerstag waren alle Augen auf die Auktion der 7-jährigen US-Staatsanleihen gerichtet. Die Auktion der 5-jährigen Anleihen am Tag zuvor war die schwächste seit 2022 gewesen und hatte zum Ausverkauf von Staatsanleihenbeigetragen: Die Rendite stieg um mehr als 3 Basispunkte, und die Primärhändler blieben auf 15,8 % der Emission sitzen, was über den jüngsten Durchschnittswerten von rund 13 % liegt.

Allerdings sollten wir dieses Ergebnis im breiteren Kontext der starken Gesamtnachfrage bei Auktionen in den letzten Monaten betrachten. Die Auktionen für 10- und 30-jährige Anleihen Anfang September wurden beide vorzeitig beendet und bescherten den Primärhändlern äußerst geringe Zuteilungen. Die Auktion der 7-jährigen Anleihen am gestern kann damit einen weiteren Hinweis auf die kurzfristige Nachfrage nach dem jüngsten Renditeanstieg liefern, sollte jedoch nicht als Signal dafür gewertet werden, wie sich die Renditen künftig entwickeln werden.

Tatsächlich gab es in den letzten fünf Jahren keinen Zusammenhang zwischen den „Tails“ bei Treasury-Auktionen und der anschließenden Veränderung der Renditen innerhalb eines Monats. Stattdessen verlängern schwache Auktionen meist bestehende Intraday-Bewegungen, wie es am Mittwoch der Fall war. Ebenso könnte das gestrige Ergebnis zwar über die nächsten paar Basispunkte entscheiden, doch die allgemeine Richtung der Entwicklung wird weiterhin von den eingehenden Daten und dem von den Anlegern erwarteten geldpolitischen Kurs der Fed abhängen.