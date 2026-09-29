US-Zwischenwahlen: Was für Healthcare-Aktien auf dem Spiel steht

Zölle, Preisdruck und regulatorische Eingriffe haben den US-Gesundheitssektor belastet. Vor den Zwischenwahlen am 3. November stehen die Chancen auf mehr politische Berechenbarkeit jedoch gut. Welche Bereiche davon profitieren könnten.

Washington war für den Healthcare-Sektor in den vergangenen zwei Jahren kein ruhiger Ort. Die Trump-Regierung setzte niedrigere Medikamentenpreise auf die Agenda, verband Zölle mit Produktion in den USA und griff in Forschungsförderung und Gesundheitsbehörden ein. Das waren reale Belastungen für die Aktienkurse. Der große Umbau des Gesundheitssystems blieb jedoch aus und ist auch nach den Zwischenwahlen nicht zu erwarten.

Für Healthcare-Aktien ist die US-Gesundheitspolitik besonders relevant. Anders als in Deutschland sind dort nicht nur Pharma- und Medizintechnikunternehmen börsennotiert, sondern auch sehr viele Versicherer, Krankenhausketten und weitere Dienstleister. Zudem sind die USA der größte Gesundheitsmarkt der Welt.

Viel politischer Lärm, begrenzter Umbau

Laut aktueller Umfragen ist das Basisszenario ein geteilter Kongress. Die Demokraten könnten das Repräsentantenhaus gewinnen, während die Republikaner den Senat behalten.

Ein solches Patt würde weitreichende neue Gesetze erschweren. Politische Schlagzeilen blieben, tiefgreifende Änderungen würden jedoch schwieriger. Die US-Regierung könnte dann nur ohne neue Gesetze Einfluss nehmen, etwa bei Medikamentenpreisen, staatlichen Versicherungsprogrammen, Zulassungsbehörden oder Forschungsförderung. Unterm Strich wäre das mehr politische Berechenbarkeit. Für Gesundheitsaktien wäre das eher positiv.

Andere Wahlausgänge würden das Bild verändern. Behielten die Republikaner beide Kammern, hätte die Regierung mehr Spielraum. Gewännen die Demokraten beide Kammern, dürften Untersuchungen und politische Konflikte zunehmen. Große neue Gesundheitsreformen wären aber auch dann schwer durchzusetzen.

Pharma und Biotech trotzten dem Gegenwind

Jeder Healthcare-Sektor reagiert unterschiedlich auf überraschende politische Änderungen. Das zeigt die Börsenentwicklung seit der letzten Wahl im November 2024. Pharma und Biotechnologie standen regelmäßig im Zentrum preispolitischer Belastungen. Trotzdem legte zum Beispiel der breite S&P 500 Pharma Index seitdem um rund 47 Prozent zu. Beim Nasdaq Biotech Index beträgt das Plus seitdem etwa 52 Prozent. Medizintechnik-Unternehmen blieben dagegen deutlich zurück. Sorgen um Zölle und globale Lieferketten belasteten den Bereich. Auch bei Versicherern und anderen Gesundheitsdienstleistern fällt das Bild uneinheitlicher aus. Politischer Lärm und Börsenkurse laufen nicht immer parallel.

Versicherer und Medikamentenpreise bleiben im Fokus

Sollten die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollieren, dürfte der politische Druck auf Teile der Branche sogar steigen. Anhörungen und Untersuchungen könnten sich besonders auf Versicherer, Vermittler im Arzneimittelmarkt und stark integrierte Gesundheitskonzerne konzentrieren. Dahinter steht eine alte, ungelöste Frage: Warum ist die Gesundheitsversorgung in den USA viel teurer als in anderen Ländern?

Gesundheitspolitik wirkt nicht überall gleich

Das US-Gesundheitswesen hat reale Probleme bei Kosten und Zugang. Günstigere Preise, mehr Transparenz oder weniger Fehlanreize können Menschen helfen und gleichzeitig einzelne Geschäftsmodelle belasten. Umgekehrt kann politischer Stillstand die Kurse beruhigen, ohne für Kranke oder Heilberufe automatisch die beste Lösung zu sein. Deshalb lohnt die Unterscheidung zwischen Pharma, Biotech, Medizintechnik, Krankenhäusern, Versicherern und anderen Dienstleistern.

Rückenwind für Gesundheitsaktien

Healthcare hat 2026 bereits wieder an Boden gewonnen. Mit mehr politischer Klarheit würden wieder die langfristigen Stärken des Megatrends Gesundheit in den Vordergrund rücken: medizinische Innovationen, neue Therapien, demografischer Wandel, Übernahmen und weiterhin attraktive Bewertungen. Wer in Gesundheit investieren möchte, sollte deshalb nicht primär auf politische Schlagzeilen schauen, sondern auf die langfristigen strukturellen Wachstumstreiber des Sektors.

Autor Kai Brüning ist Senior Portfoliomanager Healthcare bei der Apo Asset Management.