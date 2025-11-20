Verena Kienel und Alexandra Finkestein-Feller rücken in FNG-Vorstand auf

Auf der Mitgliederversammlung des FNG wählen die Mitglieder Verena Kienel zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Deutschland. Sie erhält ein einstimmiges Votum und übernimmt die Rolle nach ihrer bisherigen Tätigkeit als Beisitzerin. Kienel arbeitet seit 2017 bei Ökoworld und leitet dort das Nachhaltigkeitsresearch. Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit rückt Alexandra Finkestein-Feller als stellvertretende Vorsitzende Schweiz in den Vorstand auf. Sie verantwortet bei Inrate den Bereich Client Relations.

Mit den beiden Neubesetzungen ergänzt das Gremium den Vorsitzenden Marian Klemm (Green Growth Futura) sowie Walter Hatak (Erste Asset Management), der weiterhin als stellvertretender Vorsitzender Österreich tätig ist. Gleichzeitig scheiden Natalie Benz und Michael Bogosyan satzungsgemäß aus dem Vorstand aus. Beide verlassen ihre Ämter aufgrund eines Arbeitgeberwechsels.

Neben den stellvertretenden Vorsitzenden bestimmen die Mitglieder Marvin Mechelse, Geschäftsführer von GLS Investments, zum neuen Beisitzer. Das Beratungsgremium setzt sich damit aus Esther Albert (Clarity AI), Freddy Dutz (Ratingwissen), Christoph Klein (ESG Portfolio Management), Fabian Mittendorf (Bantleon Invest), Ariane Schoen (Invest in Visions), Marlene Waske (Arete Ethik Invest) und Axel Wilhelm (EthiFinance) zusammen.