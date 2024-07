Restschuldversicherungen: Versicherer reichen Verfassungsbeschwerde gegen Cooling-off ein

Ohne Abzüge früher in den Ruhestand – so gehts

Wer mindestens 35 Jahre gearbeitet hat, darf in die vorgezogene Altersrente gehen. Allerdings mit finanziellen Einbußen. Für viele Arbeitnehmer ist die Frührente dennoch eine gute Option, schon früher in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen und in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Wie …