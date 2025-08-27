Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Viele Käufer unterschätzen Maklerprovision beim Immobilienerwerb

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Haus, Wohnen, Geld, Sparen, Sparschwein, Bezahlbares Wohnen
© Bildagentur PantherMedia / AndreyPopov (YAYMicro)
30 Prozent können sich konkret vorstellen, in nächster Zeit Wohneigentum zu erwerben.

Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung kann schnell Hunderttausende Euro kosten, doch viele Menschen kennen wichtige Bedingungen nicht. Vor allem bei einem Punkt gibt es Nachholbedarf.

Für die meisten Menschen ist es die größte Investition ihres Lebens, doch beim Immobilienkauf haben viele Verbraucher Wissenslücken. Das zeigte eine Umfrage der Commerzbank, an der rund 2.500 Menschen teilnahmen.

Demnach wissen lediglich 60 Prozent der Befragten, dass beim Immobilienkauf oder Bau Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten und eine mögliche Maklerprovision anfallen. Diese Nebenkosten machen in der Regel zehn bis 15 Prozent des Kaufpreises aus und kommen dazu. 

Das könnte Sie auch interessieren:

Nur gut der Hälfte (54 Prozent) ist laut Umfrage bewusst, dass bei Immobilienfinanzierungen oft der Einsatz von 20 bis 30 Prozent Eigenkapital empfohlen wird. Und weniger als ein Drittel (28 Prozent) ist bekannt, dass es viele Förderprogramme gibt, etwa für Familien.

Die repräsentative Umfrage zeigt zudem, dass viele Menschen mit ihrer Wohnsituation äußerst zufrieden sind. Gut die Hälfte der Befragten (52 Prozent) gab das an. Allerdings wollen 24 Prozent ihren Wohnraum vergrößern, ebenso viele möchten raus aus der Stadt ins Grüne und 33 Prozent wünschen sich einen Balkon oder Garten.

30 Prozent können sich konkret vorstellen, in nächster Zeit Wohneigentum zu erwerben, so die Umfrage, die im März vom Meinungsforschungsinstitut Yougov online durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen 30 Prozent, die sich nach eigener Aussage auf absehbare Zeit keine Immobilie leisten können. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/viele-kaeufer-unterschaetzen-maklerprovision-beim-immobilienerwerb-702032/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.