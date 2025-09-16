Von Basis bis Premium: Signal Iduna runderneuert private Krankenvollversicherung

Zum 1. Oktober 2025 bringt die Signal Iduna eine neue Produktlinie in der privaten Krankenversicherung auf den Markt. Unter dem Namen „privat-SI“ treten die drei Tarife Start-SI, Komfort-SI und Exklusiv-SI an die Stelle der bisherigen Krankenvolltarife. Ziel ist es, zeitgemäße und familienfreundliche Lösungen zu bieten, die unterschiedliche Gesundheits- und Budgetbedürfnisse abdecken.

Der Einstiegstarif Start-SI richtet sich an preisbewusste Versicherte und umfasst einen soliden Basisschutz. Dazu gehören unter anderem die Erstattung von Heilpraktikerleistungen bis zu 750 Euro pro Jahr, Zuschüsse von bis zu 300 Euro für Sehhilfen sowie bis zu 75 Prozent Kostenübernahme beim Zahnersatz. Über das Hausarztprinzip erfolgt die medizinische Steuerung. Nach drei, fünf oder sieben Jahren ist ein Wechsel in einen höherwertigen Tarif ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich. Wer keine Leistungen in Anspruch nimmt, erhält bis zu zwei Monatsbeiträge zurück.

Mehr Komfort und Leistungen für Familien

Der Tarif Komfort-SI bietet erweiterte Leistungen. Dazu zählen die freie Arztwahl, Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer. Im Bereich Zahnersatz übernimmt die Signal Iduna 85 Prozent der Kosten für Implantate. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Familienleistungen wie Pränataldiagnostik, Haushaltshilfe im Krankheitsfall, Familienzimmer bei der Entbindung und Beitragsbefreiung während des Elterngeldbezugs. Für Vorsorgeuntersuchungen und Prävention steht ein jährliches Budget von 750 Euro zur Verfügung, das nicht auf die Rückerstattung angerechnet wird. Zusätzlich können leistungsfreie Versicherte einen Gesundheitsbonus von bis zu 900 Euro pro Jahr erhalten.

Der Premiumtarif Exklusiv-SI bietet darüber hinaus die freie Krankenhauswahl, umfangreiche Leistungen für alternative Heilmethoden und bis zu 90 Prozent Kostenerstattung für Zahnersatz mit Implantaten. Neben den Familienleistungen aus dem Komfort-SI ist eine beitragsfreie Kindernachversicherung enthalten. Außerdem honoriert Signal Iduna gesundheitsbewusstes Verhalten, etwa durch die regelmäßige Zahnprophylaxe oder Normwerte bei Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker und Body-Mass-Index, mit einem zusätzlichen Bonus von bis zu 300 Euro jährlich. Versicherte profitieren hier gleich dreifach: durch Beitragsrückerstattung, Gesundheits- und Verhaltensbonus.

Finanzielle Planbarkeit und digitale Services

Die gesamte Linie „privat-SI“ setzt auf stabile Beiträge und langfristige Planbarkeit. Dafür sorgen unter anderem Alterungsrückstellungen und eine optionale Beitragsentlastung im Alter. Zum Leistungsumfang gehören auch Auslandsabsicherung und digitale Services. Über die Signal Iduna-Gesundheitswelt sowie die „Meine SI Mobile“-App stehen ergänzende Angebote zur Verfügung – von Präventionskursen bis zur digitalen Rechnungsverwaltung.