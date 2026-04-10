Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze: Kommission sieht mehr Risiken als Nutzen

Die Diskussion über eine mögliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung nimmt laut Angaben des PKV-Verbands wieder Fahrt auf. Hintergrund sind anhaltende Finanzprobleme im System. Medienberichte stellen infrage, ob die Politik zur Stabilisierung der Einnahmen diesen Schritt doch noch gehen könnte.

Tatsächlich habe sich die GKV-Finanzkommission intensiv mit dieser Option befasst, betont der Verband. Ihr Ergebnis fällt eindeutig aus: Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze wird nicht empfohlen. Damit widerspricht das Gremium Forderungen aus der Politik, die eine Angleichung an das Niveau der Rentenversicherung ins Spiel bringen.

Die Beitragsbemessungsgrenze legt fest, bis zu welcher Einkommenshöhe Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung erhoben werden. Für das Jahr 2026 liegt sie bei 69.750 Euro jährlich. Diskutiert wird eine Anhebung auf 101.400 Euro.

Höhere Beiträge für Gutverdiener und steigende Lohnkosten

Befürworter versprechen sich durch eine höhere Grenze zusätzliche Einnahmen für die Kranken- und Pflegeversicherung. Gleichzeitig würde dies jedoch zu spürbaren Mehrbelastungen führen. Insbesondere Fachkräfte mit Einkommen an der bisherigen Grenze müssten deutlich höhere Beiträge leisten. Berechnungen des PKV-Verbandes zufolge könnten für Gutverdiener Mehrkosten von über 2.000 Euro jährlich entstehen. Auch Unternehmen wären betroffen, da steigende Sozialabgaben die Lohnkosten erhöhen.

Quelle: PKV-Verband

Maximilian Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) weist auf die gesamtwirtschaftlichen Folgen hin: „Erhöhte Aufwendungen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung würden nicht nur die Besserverdienenden belasten, sondern auch die Arbeitskosten der Arbeitgeber erhöhen.“

Finanzkommission warnt vor unsicheren Effekten

Die GKV-Finanzkommission sieht neben den Belastungseffekten auch erhebliche Unsicherheiten bei der tatsächlichen Finanzwirkung. In ihrem Bericht heißt es: „Insbesondere wenn die Lohnüberwälzung nicht 100 Prozent beträgt oder erst zeitverzögert eintritt, würde die Anhebung der BBG mit einer Belastung der Arbeitgeber einhergehen. Diese wäre in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen in ihren negativen Folgen abzuwägen.“

Vor diesem Hintergrund verzichtet das Gremium bewusst auf eine Empfehlung zugunsten dieser Maßnahme. Wörtlich lautet das Fazit: „In Anbetracht der vorgetragenen Punkte und der beschriebenen Unsicherheit insbesondere mit Blick auf die Finanzwirkung spricht die Kommission hier keine Empfehlung aus“. Die Einschätzung unterstreicht die Zurückhaltung gegenüber kurzfristigen Eingriffen in die Einnahmestruktur der gesetzlichen Krankenversicherung.

Fokus auf Effizienz statt höhere Beiträge

Statt zusätzlicher Belastungen empfiehlt die Finanzkommission strukturelle Maßnahmen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen. Ziel ist es, Effizienzreserven im System zu heben und Ausgaben gezielter zu steuern.

Auch aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt Unterstützung für diesen Ansatz. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken betont: „Also es gibt schon sehr viel Potenzial, das wir heben können im System. Wir haben sicherlich kein Einnahme-Problem, wir haben ein Ausgaben-Problem.“