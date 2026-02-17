Vorläufige Geschäftszahlen: Netto-Fondspolicen treiben Wachstum bei Mylife

Mylife Leben hat die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt und meldet das bislang beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Die Gesamtbeitragseinnahmen steigen im vergangenen Jahr auf 500,3 Millionen Euro nach 390,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von rund 28 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem erneut hohe Einmalbeiträge, die einen maßgeblichen Anteil an den Beitragseinnahmen ausmachen.

Auch das verwaltete Vermögen erreicht einen neuen Höchststand. Das Sicherungsvermögen beläuft sich zum Jahresende 2025 auf rund 3,26 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,74 Milliarden Euro entspricht das einem Anstieg um 19 Prozent.

Wachstum durch Netto-Fondspolicen

Das Unternehmen führt die Entwicklung auf seine strategische Ausrichtung im Bereich flexibler und kostentransparenter Netto-Tarife zurück. Diese Produktstruktur stößt im Vertrieb weiterhin auf hohe Nachfrage und stärkt das Neugeschäft.

„In einer Zeit geopolitischer Spannungen und dynamischer Marktentwicklungen haben wir es erneut geschafft, unseren Geschäftserfolg zu steigern. Das verdanken wir einer starken Teamleistung, unserer konsequenten Strategie mit flexiblen, transparenten und kosteneffizienten Produktlösungen, aber insbesondere und vor allem dem starken Vertrauen unserer Vermittler und Kunden“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der Mylife Leben.

Weitere Kennzahlen und Unternehmensquoten will der Versicherer mit dem testierten Geschäftsabschluss und der Veröffentlichung des Geschäftsberichts im April 2026 vorlegen.