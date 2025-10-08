VPV setzt mit Flex Garant-Tarifen auf moderne klassische Altersvorsorge

Die VPV Versicherungen stellen ihr Angebot in der Altersvorsorge neu auf. Mit den beiden Tarifen VPV Flex Garant Invest und VPV Flex Garant Rente führt das Unternehmen zwei moderne klassische Rentenversicherungen ein, die die bisherigen Produkte ablösen. Damit reagiert die VPV auf veränderte Anforderungen in der privaten Vorsorge, bei der Sicherheit und Flexibilität zunehmend gleichrangig gefragt sind.

„Mit VPV Flex Garant Invest und VPV Flex Garant Rente bieten wir zwei moderne Produkte, die Sicherheit und Flexibilität vereinen – und damit gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen. Gerade in unsicheren Zeiten sind eine verlässliche Altersvorsorge und eine lebenslange Absicherung zentrale Bausteine für finanzielle Stabilität“, erklärt Dr. Olaf Schmitz, Vorstandsmitglied der VPV Versicherungen.

Flexibler Vermögensaufbau mit VPV Flex Garant Invest

Der Tarif VPV Flex Garant Invest richtet sich an Kundinnen und Kunden, die kurz- bis mittelfristig Kapital aufbauen möchten. Das Produkt kombiniert eine klassische Verzinsung mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, etwa durch Zuzahlungen, Beitragsanpassungen oder Entnahmen. Damit lässt sich die Altersvorsorge flexibel an persönliche Lebenssituationen anpassen.

Der Tarif ergänzt das bestehende VPV-Portfolio gezielt im Bereich der kurzfristigen und mittleren Laufzeiten. Die Kapitalanlage erfolgt im Sicherungsvermögen der VPV, das strengen aufsichtsrechtlichen Vorgaben unterliegt und auf langfristige Stabilität ausgelegt ist.

Sofortrente mit Wahlfreiheit

Mit der VPV Flex Garant Rente bietet die VPV eine sofort beginnende, lebenslange Rentenzahlung gegen Einmalbeitrag. Das Produkt kombiniert klassische Garantien mit flexiblen Entnahmemöglichkeiten: Kundinnen und Kunden können zwischen einer regelmäßigen Rentenzahlung oder individuellen Kapitalentnahmen bis zum Alter von 85 Jahren wählen.

Damit richtet sich der Tarif insbesondere an Personen, die ihr vorhandenes Kapital zeitnah in eine planbare und sichere Einkommensquelle im Ruhestand umwandeln möchten – ohne auf Flexibilität zu verzichten.

Sicherheit als Basis der Vorsorge

Beide neuen Tarife basieren auf dem Sicherungsvermögen der VPV, das hohe regulatorische Anforderungen erfüllen muss. Die VPV betont, dass beide Produkte im Marktvergleich mit einer attraktiven Verzinsung ausgestattet sind und damit sowohl Stabilität als auch planbare Erträge bieten.