Waffenruhe zwischen USA und Iran zerbrochen: Ölpreis rückt wieder in den Fokus

Für die Märkte ist der Bruch der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ein weiterer geopolitischer Schock. Für Investoren ist nun die große Frage, was dieser Bruch für die Inflation bedeutet. Die Waffenruhe hatte ihren Teil dazu beigetragen, die Risikoprämie im Ölpreis zu begrenzen. Nun aber rücken die Energiepreise wieder in den Mittelpunkt des Marktausblicks.

Wir sehen, dass die Märkte eine bekannte Sorge einpreisen: Wenn die Ölpreise weiter steigen, könnten die Zentralbanken weniger Spielraum haben, um ihre Geldpolitik zu lockern. Für die Anleihe- und Devisenmärkte bedeutet das, dass höhere Ölpreise den Druck auf die Renditen erhöhen. Gleichzeitig profitiert der US-Dollar von der vorsichtigeren Stimmung an den Märkten.

Derzeit scheinen die Zeichen auf Risiko-Neubewertung zu stehen, weniger auf einem gänzlich neuen Marktausblick. Das Investmentthema Künstliche Intelligenz bleibt intakt. Doch angesichts höherer Renditen lassen sich sehr hohe Bewertungen nur noch schwer rechtfertigen – insbesondere nach der starken Kursrally in Teilen des Technologiesektors. Energiewerte könnten kurzfristig profitieren. An den breiteren Aktienmärkten geben weiterhin die Ölpreise, die Kommunikation der US-Notenbank (Fed) und eine mögliche weitere geopolitische Eskalation den Ton an.

In dieser Gemengelage sollten Anleger mit einer höheren Volatilität rechnen. Die Auswirkungen auf die Aktienmärkte werden jedoch davon abhängen, ob sich der Anstieg der Ölpreise als vorübergehend oder als nachhaltig erweist.

Autorin Lale Akoner ist Globale Marktstrategin bei eToro.