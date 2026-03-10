Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Warken will steigende Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung stoppen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Nina Warken (CDU)
Foto: BMG/Jan Pauls
Nina Warken (CDU)

Die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gesundheitsministerin Nina Warken will diesen Trend stoppen und setzt auf Einsparungen im System. Eine eingesetzte Kommission soll nun milliardenschwere Sparpotenziale identifizieren.

Gesundheitsministerin Nina Warken hat bekräftigt, einen weiteren Anstieg der Zusatzbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte verhindern zu wollen. „Mein Ziel ist, den Zusatzbeitrag mindestens stabil zu halten. Diesen Spardruck brauchen wir“, sagte die CDU-Politikerin dem Portal „Politico“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Zusatzbeitrag kommt zum feststehenden und für alle gültigen Krankenkassenbeitragssatz von 14,6 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens hinzu; die Kassen können ihn selbst erheben. Nach Warkens Worten werden inzwischen durchschnittlich 2,9 Prozent fällig. 2022 seien es noch 1,3 Prozent gewesen. Erst zum Jahreswechsel hatten 42 von 93 gesetzlichen Krankenkassen die Zusatzbeiträge erhöht.

Weil die Ausgaben der Krankenkassen stärker steigen als die Einnahmen, arbeitet eine Kommission im Auftrag Warkens an Vorschlägen für die Finanzierung. „Die Kommission hat den Auftrag, ein Sparpotenzial in Höhe von rund 25 Milliarden Euro vorzuschlagen“, sagte Warken. Sie sagte, auch die Ausgaben für Arzneimittel müsse man in den Griff bekommen. Zuletzt war davon ausgegangen worden, dass die Vorschläge Ende März vorgelegt werden. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/warken-will-steigende-zusatzbeitraege-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung-stoppen-713425/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.