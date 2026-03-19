Warum Gold trotz Krieg nicht steigt – und was das Edelmetall stützen könnte

Die Preise für Gold und Silber sind im Sinkflug. Was wäre nötig, damit Gold seine Funktion als sicherer Hafen wieder erfüllen kann? – Eine Verschärfung des Krieges und eine deutlichere Risikoaversion an den Finanzmärkten, analysiert Carsten Menke, Head Next Generation Research bei Julius Bär:

Die Preise sind seit Wochenbeginn weiter gesunken und rutschten unter 5.000 US-Dollar für die Unze Gold und 80 US-Dollar für die Unze Silber. Geopolitische Entwicklungen bieten in der Regel keinen anhaltenden Rückenwind für den Gold- und Silberpreis, so dass wir etwas überrascht auf die schwache Performance schauen.

Rückblickend befanden sich die Preise zu Beginn des Krieges auf hohem Niveau, und man könnte argumentieren, dass die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten Teil der Aufwertung seit Jahresbeginn waren. Etwaige positive Impulse, die der Krieg aufgrund seiner negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch höhere Öl- und Gaspreise für Gold und Silber mit sich bringen könnte, werden derzeit durch Gegenwinde aus dem sich erholenden US-Dollar, steigenden US-Anleiherenditen und Befürchtungen hinsichtlich einer weniger expansiven US-Geldpolitik ausgeglichen.

Die US-Notenbank trug wenig dazu bei, diese Befürchtungen zu zerstreuen, und ließ die Zinssätze unverändert. Der Gold- und Silbermarkt scheint sich am bekannten Mantra „Don’t fight the Fed“ auszurichten. Die Edelmetalle leiden unter der Erholung des US-Dollars und dem Anstieg der US-Anleiherenditen, zumal ihr vorheriger Anstieg stark auf der Erzählung vom „USD-Abwertungs-Trade“ beruhte. Diejenigen, die darauf gesetzt hatten, dass die Edelmetalle von einer Abwertung des US-Dollars profitieren würden, standen seit Kriegsbeginn auf der falschen Seite dieses Handels.

Auffällig ist allerdings, dass nur wenige Anleger aktuell auf dem Gold- und Silbermarkt nach sicheren Häfen suchen. Wir können nicht einmal Anzeichen für Schnäppchenjagd erkennen, da physisch hinterlegte Produkte – unser bevorzugter Indikator für die Nachfrage nach sicheren Häfen – anhaltende Abflüsse verzeichnen.

Ob Gold letztendlich seine Rolle als sicherer Hafen erfüllt, wird von den künftigen Entwicklungen im Nahen Osten abhängen. Eine Verschärfung der Lage, einschließlich einer deutlicheren Risikoaversion an den Finanzmärkten, wäre wahrscheinlich erforderlich, damit Gold glänzen kann. Für Silber wäre dies nicht unbedingt der Fall, da es nicht dieselben Eigenschaften als sicherer Hafen besitzt wie Gold. Wir halten daher an unseren bisherigen Einschätzungen fest, d. h. konstruktiv für Gold und neutral für Silber, und bekräftigen gleichzeitig unsere Long-Position im Gold-Silber-Verhältnis.