Warum RWS und WWF ihren Fokus von Produkten auf Finanzbildung verlagern

Nach mehreren Jahren gemeinsamer Arbeit im Bereich nachhaltiger Geldanlage entwickeln die RWS Vermögensplanung AG aus Hannover und der WWF Deutschland ihre Kooperation weiter. Künftig bündeln beide Partner ihre Aktivitäten unter dem Leitmotiv „Gemeinsam Finanzbildung stärken“.

In der bisherigen Zusammenarbeit stand klimatransformatives Engagement im Fokus. Seit Januar 2022 war der WWF Deutschland in den Anlageausschuss des RWS-Aktienfonds eingebunden und begleitete dort die Transformation von Unternehmen hin zu emissionsarmen Geschäftsmodellen. Der WWF unterstützte das Fondsmanagement der DJE Kapital AG dabei, Transformationspfade besser einzuordnen, und brachte seine Expertise in die Diskussionen des Anlageausschusses ein. Diese Phase endete planmäßig Ende 2025.

Nachhaltige Geldanlage entfaltet nach Überzeugung von RWS nur dann langfristige Wirkung, wenn Anlegerinnen und Anleger verstehen, wie Finanzmärkte funktionieren, welche Zielkonflikte bestehen und welche Verantwortung mit Investitionen einhergeht. „Sustainable Finance bleibt ein abstrakter Begriff, solange wir nicht transparent machen, was dahintersteckt. Wirkung entsteht nicht allein durch Produkte, sondern durch informierte und bewusste Entscheidungen“, betont RWS-Vorstand Jörg Christian Hickmann

Vor diesem Hintergrund wird die Unterstützung eines WWF-Akademiekurses zum Thema Sustainable Finance zum zentralen Baustein der neu ausgerichteten Kooperation. Der Kurs soll praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Wissen vermitteln, unabhängig von Produktinteressen. Der Start ist für Herbst 2026 geplant.

Ergänzend begleiten beide Partner Veranstaltungen, die den Zusammenhang zwischen Finanzbildung und den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen beleuchten. Für RWS ist die Neuausrichtung Ausdruck eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnisses, das ökologische, soziale und Governance-Aspekte verbindet. Finanzbildung wirkt dabei als verbindendes Element. Oder, wie Vorstand Robin Berkemeier es formuliert: „Wer Lebensqualität verbessern will, muss befähigen – nicht bevormunden.“