Wechsel an der Spitze: Ideal-Vorstandschef Beck verlässt überraschend das Unternehmen

Bei der Ideal Versicherungsgruppe steht ein überraschender Wechsel an der Spitze an. Vorstandschef Maximilian Beck legt sein Amt zum 30. Juni 2026 nieder und verlässt das Unternehmen. Wie die Ideal mitteilte, hat der Aufsichtsrat der von Beck initiierten Entscheidung zugestimmt; das Ausscheiden erfolge im besten gegenseitigen Einvernehmen.

Neue berufliche Phase

Nach fünf Jahren im Vorstand und drei Jahren an der Spitze der Ideal ziehe Beck damit einen bewussten Schlussstrich unter einen prägenden Abschnitt seiner beruflichen Laufbahn, so das Unternehmen. Beck selbst erklärte, die vergangenen Jahre seien für ihn persönlich wie beruflich bereichernd gewesen; gemeinsam mit dem Vorstand sowie Führungskräften und Mitarbeitenden habe man das strategische Ziel erreicht, als Spezialist ertragreich zu wachsen und die Ideal Versicherung weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund habe er sich entschieden, eine neue persönliche und berufliche Phase einzuleiten.

Aufsichtsratschef Rainer M. Jacobus dankte Beck für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre und betonte, gemeinsam seien wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des Unternehmens vorgenommen worden. Die Nachfolge werde der Aufsichtsrat nun mit der gebotenen Sorgfalt regeln.

Drei Jahre Vorstandschef

Beck, Jahrgang 1973, war seit Juli 2023 Vorstandsvorsitzender der Ideal. Zuvor hatte er das Amt von Jacobus übernommen, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand gegangen war und seither den Aufsichtsratsvorsitz der Gruppe innehat. Beck war 2021 von der Basler Versicherung (heute Teil von Helvetia, nach der Fusion mit Baloise) zur Ideal gewechselt, wo er zunächst die Ressorts Operations Leben/Sach sowie IT im Vorstand verantwortete. Bei der Basler war er zuvor zehn Jahre tätig, davon seit 2017 im Vorstand.