Weitere Summitas-Übernahme in NRW

Agenturverkauf: So kommen Berater mit Schwung auf die Zielgerade

Versicherungsbestände sind gefragt wie nie. In den nächsten Jahren gehen zahlreiche Berater in den Ruhestand und werden große Chancen haben, ihre Unternehmen für gutes Geld zu verkaufen. Doch was können Finanzdienstleister, die vor einer Unternehmensübergabe stehen, heute tun, um im aktuellen …