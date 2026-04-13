Growney setzt auf Vanguard-ETFs für das Altersvorsorgedepot

Die Geldanlage-Plattform growney will künftig Portfolio-Lösungen mit ETFs von Vanguard anbieten. Anleger sollen nach einer kurzen Online-Beratung eine zu ihrem Risikoprofil passende Anlagestrategie erhalten. Das Angebot setzt auf kostengünstige und breit diversifizierte Produkte des ETF-Anbieters.

Im Fokus steht dabei bereits das Altersvorsorgedepot, das nach den Plänen des Unternehmens ab Januar 2027 umgesetzt werden soll. Growney richtet die Lösung nach eigenen Angaben an heutige Anleger und an jene, die das neue staatlich geförderte Vorsorgemodell künftig nutzen wollen. Auch Makler- und Vermittlerorganisationen sollen das Angebot einsetzen können. Vorgesehen ist eine Plattformlösung mit eigenem Branding und begleitendem Support.

Moritz Schüßler, Head of Intermediated Retail Germany bei Vanguard, ordnet das Marktumfeld so ein: „Modellportfolios, insbesondere in Verbindung mit digitalen Anlagelösungen haben in Deutschland eine tolle Dynamik aufgebaut. Dieser Trend wird sich weiter beschleunigen, gerade auch im Bezug auf das Altersvorsorgedepot. Wir freuen uns daher, dass ein etablierter Player wie growney eine effiziente Lösung basierend auf Vanguard-Produkten entwickelt, um Beratenden digitale und skalierbare Lösungen anzubieten.“

Altersvorsorgedepot als neues Zielsegment

Hintergrund ist die Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Der Bundestag hat am 27. März 2026 beschlossen, die Riester-Rente ab 2027 durch das Altersvorsorgedepot zu ersetzen. Vorgesehen ist ein einfaches Standarddepot mit Kostendeckel. Zugleich soll die Förderung verbessert werden, vor allem für Geringverdienende und Familien. Künftig soll das Modell auch Selbstständigen offenstehen. Bestehende Riester-Verträge können in vielen Fällen kostenlos in das neue System überführt werden.

Growney verknüpft diesen politischen Umbau mit einer digitalen Vertriebs- und Anlagelösung. Nach Unternehmensangaben umfasst das Angebot eine Online-Beratung, Modellportfolios für unterschiedliche Risikoklassen, eine Vermögensverwaltung mit automatischem Portfolio-Management sowie eine transparente Kosten- und Depotstruktur. Die Lösung ist zudem bereits auf eine spätere Nutzung als Altersvorsorgedepot ausgelegt.

Für growney ist die Kooperation mit Vanguard auch ein Hebel im Vertrieb. Geschäftsführer Thimm Blickensdorf sagt: „Die ETF-Lösung powered by Vanguard bietet uns die optimale Möglichkeit, Finanzvertrieben wie Kunden eine maßgeschneiderte Plattform-Lösung anzubieten – auch für das kommende Altersvorsorgedepot. Schon jetzt sehen wir ein sehr großes Interesse“,

In Deutschland investieren bereits rund 14 Millionen Menschen in ETFs, hinzu kommen etwa 16 Millionen Riester-Sparer. Damit zielt das neue Angebot nicht nur auf bestehende Kapitalmarktanleger, sondern auch auf Menschen, die ihre Altersvorsorge bislang kaum organisiert haben. Vor dem Hintergrund der Rentenreform dürfte der Druck zur privaten Vorsorge weiter steigen.