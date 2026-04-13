Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Growney setzt auf Vanguard-ETFs für das Altersvorsorgedepot

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Stock.Adobe.com/Murrstock
Portfolio-Lösungen von Growney gibt es künftig mit ETFs von Vanguard.

Growney baut sein Angebot aus und will ab 2027 auch das neue Altersvorsorgedepot abbilden. Dafür setzt die Plattform auf Modellportfolios mit ETFs von Vanguard und richtet sich nicht nur an Endkunden, sondern gezielt auch an Vermittler. Damit positioniert sich das Unternehmen früh für die anstehende Vorsorgereform.

Die Geldanlage-Plattform growney will künftig Portfolio-Lösungen mit ETFs von Vanguard anbieten. Anleger sollen nach einer kurzen Online-Beratung eine zu ihrem Risikoprofil passende Anlagestrategie erhalten. Das Angebot setzt auf kostengünstige und breit diversifizierte Produkte des ETF-Anbieters.

Im Fokus steht dabei bereits das Altersvorsorgedepot, das nach den Plänen des Unternehmens ab Januar 2027 umgesetzt werden soll. Growney richtet die Lösung nach eigenen Angaben an heutige Anleger und an jene, die das neue staatlich geförderte Vorsorgemodell künftig nutzen wollen. Auch Makler- und Vermittlerorganisationen sollen das Angebot einsetzen können. Vorgesehen ist eine Plattformlösung mit eigenem Branding und begleitendem Support.

Das könnte Sie auch interessieren:

Moritz Schüßler, Head of Intermediated Retail Germany bei Vanguard, ordnet das Marktumfeld so ein: „Modellportfolios, insbesondere in Verbindung mit digitalen Anlagelösungen haben in Deutschland eine tolle Dynamik aufgebaut. Dieser Trend wird sich weiter beschleunigen, gerade auch im Bezug auf das Altersvorsorgedepot. Wir freuen uns daher, dass ein etablierter Player wie growney eine effiziente Lösung basierend auf Vanguard-Produkten entwickelt, um Beratenden digitale und skalierbare Lösungen anzubieten.“

Altersvorsorgedepot als neues Zielsegment

Hintergrund ist die Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Der Bundestag hat am 27. März 2026 beschlossen, die Riester-Rente ab 2027 durch das Altersvorsorgedepot zu ersetzen. Vorgesehen ist ein einfaches Standarddepot mit Kostendeckel. Zugleich soll die Förderung verbessert werden, vor allem für Geringverdienende und Familien. Künftig soll das Modell auch Selbstständigen offenstehen. Bestehende Riester-Verträge können in vielen Fällen kostenlos in das neue System überführt werden.

Growney verknüpft diesen politischen Umbau mit einer digitalen Vertriebs- und Anlagelösung. Nach Unternehmensangaben umfasst das Angebot eine Online-Beratung, Modellportfolios für unterschiedliche Risikoklassen, eine Vermögensverwaltung mit automatischem Portfolio-Management sowie eine transparente Kosten- und Depotstruktur. Die Lösung ist zudem bereits auf eine spätere Nutzung als Altersvorsorgedepot ausgelegt.

Für growney ist die Kooperation mit Vanguard auch ein Hebel im Vertrieb. Geschäftsführer Thimm Blickensdorf sagt: „Die ETF-Lösung powered by Vanguard bietet uns die optimale Möglichkeit, Finanzvertrieben wie Kunden eine maßgeschneiderte Plattform-Lösung anzubieten – auch für das kommende Altersvorsorgedepot. Schon jetzt sehen wir ein sehr großes Interesse“,

In Deutschland investieren bereits rund 14 Millionen Menschen in ETFs, hinzu kommen etwa 16 Millionen Riester-Sparer. Damit zielt das neue Angebot nicht nur auf bestehende Kapitalmarktanleger, sondern auch auf Menschen, die ihre Altersvorsorge bislang kaum organisiert haben. Vor dem Hintergrund der Rentenreform dürfte der Druck zur privaten Vorsorge weiter steigen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/growney-setzt-auf-vanguard-etfs-fuer-das-altersvorsorgedepot-716035/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.