Ideal: Maximilian Beck übernimmt den Vorstandsvorsitz

Zeitenwende bei der Ideal Lebensversicherung. Zum 30. Juni geht der langjährige Vorstandsvorsitzende Rainer M. Jacobus in den Ruhestand. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Maximilian Beck. Zudem wird der Vorstand um Madeleine Bremme erweitert.

Bei der Ideal Lebensversicherung, Berlin, geht eine Ära zu Ende. Zum 30. Juni 2023 wird der bisherige Vorstandsvorsitzende Rainer M. Jacobus (60) in den Ruhestand gehen. Zum 1. Juli 2023 wird dann Maximilian Beck (49) plangemäß den Vorstandsvorsitz übernehmen.

Die Aufsichtsräte der Ideal Versicherungsgruppe in Berlin hatten Maximilian Beck zum 1. Juli 2021 in die Vorstände der Ideal bestellt. Er hatte dort die Ressorts Operations Leben und Sach sowie Informationstechnologie (IT) übernommen.

Beck war zuvor zehn Jahre für die heutige Baloise tätig war – davon seit 2017 im Vorstand. Nach einer Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr stieg er 1996 in den Finanzdienstleistungssektor ein, um von 2004 bis 2006 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplom-Kaufmann (FH) abzuschließen. Anschließend war er bei einem Rechtsschutzversicherer tätig und begann 2008 als Vorstandsassistent beim damaligen Deutschen Ring, die ebenfalls zur heutigen Baloise gehört.

Der Vorstand der Muttergesellschaft Ideal Lebensversicherung wird zudem um Madeleine Bremme (44) erweitert, die auch schon in einigen Tochtergesellschaften – unter anderem bei der 2022 erworbenen Mylife Lebensversicherung AG – das Ressort Finanzen leitet.

Die Diplom-Kauffrau trat 2004, nach dem Abschluss ihres Studiums an der Universität Leipzig, als Assistentin des Vorstandsvorsitzenden in die Dienste des Unternehmens und leitet, nach einigen Stationen unter anderem im Vertrieb, seit 2014 den Bereich Finanzen des Berliner Unternehmens. Sie gilt als ausgesprochene Expertin für das Aufsichtsregelwerk Solvency II und für die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen.

Jacobus prägte die Entwicklung

In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat Jacobus die Ideal zu einem innovativen Versicherungsunternehmen entwickelt. Unter seiner Ägide wurden Produktneuheiten wie die private Pflegerente oder auch die Universal Life, ein voll digitales und transparentes Lebensversicherungsprodukt, erstmals am deutschen Markt etabliert.

Der Erfolg der Ära Jacobus schlägt sich auch den Zahlen deutlich nieder: Die gebuchten Bruttobeiträge der Ideal Lebensversicherungsgesellschaften verzehnfachten sich zwischen 2002 und 2022 nahezu und betrugen im vergangenen Geschäftsjahr 739,8 Millionen Euro.

Der Kapitalanlagebestand erhöhte sich der Kapitalanlagenbestand von einer auf fast vier Milliarden Euro. Als strategischen Coup könnte man den Kauf der Mylife Lebensversicherung, Göttingen, Ende 2022 bezeichnen. Mit der Übernahme des auf Nettotarife fokussierten Fondspolicenspezialisten hat Jacobus die Produktbasis der Ideal entscheidend ergänzt und damit für Grundlage einen deutlich breiter gefächerten Marktauftritt geschaffen.